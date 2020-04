Minst 16 personer drept i skytedrama i Nova Scotia

En politibetjent er blant de drepte, og en annen ble såret.

Den første meldingen gikk ut på at det var minst ti døde. Etter det har dødstallet blitt oppjustert to ganger.

Til AP sier talsperson Daniel Brien for det canadiske ridende politiet (RCMP) at de ikke kan utelukke at dødstallet vil fortsette å stige i det som allerede er en av de verste skyteepisodene i Canadas historie.

Gjerningsmann død

Gjerningsmannen, som er identifisert som Gabriel Wortman (51), er også død, opplyser politiet.

– Vi tror det er én person som er ansvarlig for alle drapene, og at han alene kjørte rundt i den nordlige delen av provinsen og utførte det som ser ut som flere drap, opplyser politiinspektør Chris Leather i RCMP.

Politiet har så langt ikke sagt noe om motivet for skytingen, men de sier at de tror de første drapene var målrettet, før gjerningsmannen begynte å skyte tilfeldige personer.

Til CBS sier politiet at de ikke tror det er snakk om terror.

Bedt om å låse dører

Hendelsen startet i en liten by kalt Portapique lørdag kveld, da politiet fikk melding om en bevæpnet mann. De ga innbyggerne beskjed om å låse hjemmene og søke tilflukt i kjellere. Det ble også meldt om at flere bygninger brant, men politiet har ikke bekreftet opplysningene.

Myndighetene har opplyst at mannen var kledd som en politimann og at han hadde utstyrt bilen sin til å ligne en politibil da han kjørte rundt og skjøt mot folk. Den mistenkte var ikke ansatt i politiet.

Gjerningsmannen ble innhentet av politiet på en bensinstasjon i Enfield utenfor Halifax i provinsen Nova Scotia søndag.

– Meningsløst

– Dette er en av de mest meningsløse voldshendelsene i vår provins sin historie, sier delstatsminister Stephen McNeil i Nova Scotia.

Den døde politibetjenten er identifisert som Heidi Stevenson. Tobarnsmoren hadde 23 års erfaring i politiet.