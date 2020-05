Mens smittevern-tiltakene slippes opp flere steder i Europa, er det fortsatt svært strenge regler i den russiske republikken Tsjetsjenia.

I Russland, et land med 144 millioner innbyggere, er nå mer enn 200.000 smittet av koronaviruset. Over 2000 personer skal ha dødd av covid-19, ifølge Worldometers.

President Vladimir Putin har foreløpig ikke innført portforbud, selv om han oppfordrer russerne til å holde seg hjemme.

I Tsjetsjenia er situasjonen annerledes. Der har den 43 år gamle presidenten Ramzan Kadyrov innført portforbud for delstatens 1,4 millioner innbyggere. Kun fastboende slipper inn i republikken. Politiet patruljerer gatene utstyrt med batonger.

Men for landets få uavhengige journalister koster det å melde fra.

Dagen etter at journalisten Jelena Milasjina skrev om hvordan tsjetsjenske myndigheter håndterer koronaviruset, ble hun truet på livet – av presidenten.

Fakta: Jelena Milasjina Russisk journalist (f. 1978). Utdannet ved Statsuniversitetet i Moskva. Jobbet som journalist for Novaja Gazeta mens hun studerte. Har siden jobbet fulltid for avisen. Milasjina har rapportert om korrupsjon og menneskerettighetsbrudd i Nord-Kaukasus og Tsjetsjenia. Hun har blant annet dekket Beslan-terroren i 2004, drapene på Anna Politkovskaja (2006) og Natalja Estemirova (2009), og krigen i Georgia i 2008. Kilde: Wikipedia

Kadyrov: «Ikke prøv å gjøre oss til mordere»

Artikkelen kritiserte de inngripende og autoritære tiltakene for å kontrollere koronautbruddet i republikken. De strenge tiltakene bryter med menneskerettighetene, mener hun. Blant annet rapporterte hun at syke tsjetsjenere har sluttet å rapportere om symptomer på covid-19 av frykt for å bli kalt «terrorister».

Milasjinas artikkel ble publisert i den uavhengige avisen Novaja Gazeta 12. april. Dagen etter, 13. april, anklaget Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov artikkelen for å bestå av «nonsens».

«Jeg har fått nok! (...) Ikke prøv å gjøre oss til kriminelle, til mordere», sa Kadyrov i videoen.

Kadyrov kritiserte sikkerhetstjenesten for å ikke ha klart å få Milasjina til å tie, ifølge en transkripsjon av talen som er publisert av Novaja Gazeta. Det skriver organisasjonen European Federation of Journalists.

15. april ble avisens redaktør tvunget til å avpublisere artikkelen etter press fra det russiske medietilsynet Roskomnadzor.

Fakta: Ramzan Kadyrov President I Tsjetsjenia, født 1976. Tok over etter Alu Alkhanov i 2007. Har i løpet av sin presidentperiode fått kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner på grunn av de mange forsvinningene og torturen som forekommer under regimet. Republikken er i hovedsak muslimsk, og som leder har Kadyrov innskrenket bevegelsesfriheten for kvinnene i republikken. Homofili er forbudt. Kilde: Wikipedia

– Hun er selvsagt veldig redd

Inna Sangadzhieva er seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité med Russland og Hviterussland som spesialfelt. Hun mener Kadyrovs trusler er dramatiske.

– Dette er et klart signal til de andre der ute om at nå er det greit å drepe Milasjina. Hun er selvsagt veldig redd, sier Sangadzhieva, som kjenner Milasjina.

Det er ikke første gang Milasjina blir gjenstand for negativ oppmerksomhet fra det tsjetsjenske regimet. Milasjina har lenge vært kritisk til utviklingen i landet. Blant annet har hun skrevet om forholdene for homofile i Tsjetsjenia.

6. februar i år ble hun sammen med advokaten Marina Durbovina angrepet og banket opp på et hotell i Tsjetsjenias hovedstad Groznyj. Ingen er foreløpig blitt dømt for angrepet.

– At presidenten sier så direkte at hun må stoppes, er nytt. Ledelsen i Moskva har derimot avfeid truslene som et emosjonelt utbrudd og anser dem ikke som alvorlige, sier Sangadzhieva.

– Ligner Sovjetunionen på sitt verste

Flere journalister knyttet til den uavhengige avisen Novaja Gazeta er blitt drept etter å ha bedrevet kritisk og undersøkende journalistikk. Avisens journalist Anna Politkovskaja ble 7. oktober 2006 drept ved inngangen til blokken hun bodde i, 48 år gammel.

Politkovskaja hadde levd med drapstrusler i flere år. Hun hevdet også at hun ble forgiftet da hun fløy til Beslan for å forhandle med gisseltagerne. Ifølge Politkovskaja var teen hun fikk servert på flyet forgiftet.

Tsjetsjenia er i dag en slags totalitær republikk, mener Sangadzhieva.

– Måten å bekjempe kritiske røster på, ligner Sovjetunionen på sitt verste. Det finnes nesten ingen journalister eller menneskerettighetsaktivister som kan bevege seg fritt i republikken lenger. Alle uavhengige ytringer som ikke stemmer med myndighetenes versjon, blir sett på som kritikk. De som ytrer seg, kan bli utsatt for arrestasjoner som begrunnes med falske anklager, sier Sangadzhieva.

På grunn av drapet på Politkovskaja er det spesielt viktig for avisen Novaja Gazeta å fortsette å rapportere fra Tsjetsjenia. Milasjina er den som i størst grad har tatt opp arven fra Politkovskaja. I 2016 ble hun tildelt Fritt Ord og Zeit Stiftungs Free Media Award for arbeidet sitt. I 2017 fikk hun Den norske Helsingforskomités Andrej Sakharov-pris.

– Situasjonen for ytringsfrihet i Tsjetsjenia må sees i lys av situasjonen for ytringsfriheten i Russland generelt. Men i Tsjetsjenia utøver myndighetene ekstrem vold mot egen befolkning. Det er ikke noe som har startet nå under koronaepidemien, sier Sangadzhieva.

Hun legger til:

– Man risikerer livet sitt når man drar til Tsjetsjenia. De som gjør det, forstår at de når som helst kan bli angrepet eller bortført. De som reiser dit, vet i det minste at de kan komme seg ut. Det er langt verre for dem som bor der.

