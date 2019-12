Utenfor rådhuset ble fredsprisvinneren møtt av ivrige tilrop i borggården. Inne er omtrent 1.000 inviterte gjester til stede i rådhuset, som blant annet er pyntet med Etiopias nasjonalblomst calla.

Abiy er tildelt årets fredspris fordi han i 2018 greide å slutte fred med nabolandet Eritrea etter flere tiår med konflikt. Han satte også fart i demokratiseringen i Etiopia. Det siste halvåret har imidlertid Eritrea-prosessen gått i stå, mens uroen i Etiopia har økt kraftig.

Takket presidenten i nabolandet

– Jeg tar imot denne prisen på vegne av befolkningen i både Etiopia og Eritrea, særlig dem som har ofret livet i fredens tjeneste, sa 43-åringen da han holdt sitt Nobelforedrag i Oslo rådhus.

Han takket også Eritreas president Isaias Afwerki. Abiy er tildelt årets fredspris blant annet fordi han i løpet av sitt første halvår som statsminister greide å slutte fred med nabolandet etter flere tiår med konflikt.

Håkon Mosvold Larsen

Som ung soldat i den etiopiske hæren var Abiy selv øyenvitne til den lange krigen mot nabolandet i nord. Blant annet fortalte han om den gangen hele enheten hans ble utslettet i et angrep mens han selv hadde forlatt skyttergraven en kort stund.

– Krig er selve innbegrepet av helvete på jord for alle som er involvert. Jeg vet det, for jeg har vært der og kommet tilbake. Jeg har sett brødre slakte sine brødre på slagmarken, fortalte han.

Dropper pressekonferanse

– Da jeg ble statsminister for 18 måneder siden, følte jeg veldig sterkt at det var nødvendig å få slutt på usikkerheten. Det er skjebnens spill som gjør at jeg står foran dere her i dag og snakker om fred, sa Abiy.

Fredsprisvinneren ankom Norge mandag kveld. På forhånd har det vakt oppsikt at han ikke har holdt pressekonferanse i Norge, slik fredsprisvinnerne pleier å gjøre.

Kontrasten til fjoråret er stor. Da lot begge fredsprisvinnerne seg intervjue av både norsk og utenlandsk presse. Nadia Murad fra den irakiske yazidi-minoriteten og den kongolesiske legen Denis Mukwege deltok også på Barnas prisfest på Nobels Fredssenter på Rådhusplassen.

Årets fredsprisvinner har valgt å takke nei til barnas fest. I stedet sendte han sin fredsminister Muferihat Kamil og tok selv en kort tur til Slottet for å møte kongefamilien klokka 12 før prisseremonien klokken 13.