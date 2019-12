«Krig er selve innbegrepet av helvete på jord. Jeg vet det, for jeg har vært der.»

Det er ikke så ofte man hører ululering i Oslo rådhus.

Men det var denne høyfrekvente jubellyden som møtte Abiy Ahmed da han ankom en festpyntet rådhussal for å motta årets Nobels fredspris.

En liten gjeng, bakerst i salen, var synlig og hørbart begeistret for å delta på den høystemte begivenheten. Kontrasten var stor til resten av publikum, som i hovedsak besto av en langt stivere forsamling av kongefamilien, den norske samfunnseliten og utenlandske diplomater.

Den etiopiske fredsprisvinneren har gjort minst mulig ut av turen sin til den norske hovedstaden. Blant annet har han, i strid med tradisjonen, takket nei til å la seg intervjue.

Men talen hans i Oslo rådhus fulgte oppskriften fra tidligere år. I tråd med begivenhetens ånd var det en hyllest til fred.

Inkluderte mannen som ikke vant fredsprisen

– Fred er noe som oppstår i hjertene våre. Fred er et kjærlighetsarbeid. Å bevare freden er hardt arbeid, sa 43-åringen etter å ha mottatt prisen.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han brukte sine egne erfaringer fra slagmarken som kontrast. Som ung soldat deltok han i krigen mot Eritrea – en krig han nå har fått fredsprisen for å avslutte.

– Krig er selve legemgjørelsen av helvete på jord for alle som er involvert. Jeg vet det, for jeg har vært der og kommet tilbake, sa Abiy Ahmed.

Det kunne synes merkelig at han sto der alene. Krigen tok tross alt slutt mellom to parter. Men Eritreas president, Isaias Afeworki, som regnes som en av verdens mest brutale diktatorer, var ikke invitert av Nobelkomiteen.

Abiy valgte likevel – i det som av enkelte tilskuere ble oppfattet som et slags stikk til komiteen – å si at han mottok prisen på vegne av den eritreiske lederen, som han omtalte som sin «samarbeidspartner» og «fredsbror».

Advarte mot supermakter og terrorister

Det var ikke den eneste gangen han berørte kontroversielle temaer i talen sin. Tre ganger rettet han en advarende pekefinger mot andre.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Først bemerket han hvordan freden på Afrikas horn er truet av det han omtalte som «globale supermakter» som «utvider sitt militære nærvær i området». Referansen til Kina og USA, som har hver sin marinebase i Etiopias naboland Djibouti, var tydelig.

Abiy påpekte også hvordan terrorister og ekstremistgrupper forsøker å få fotfeste i området.

Den tredje advarselen var rettet mot enkelte av sine egne landsfeller. I mai skal det holdes valg i Etiopia, og uroen er merkbar flere steder i landet. Abiys forsøk på å samle landet under en sentral, multietnisk ledelse har fått gamle konflikter til å boble opp til overflaten.

Fakta: Abiy Ahmed 43 år, født 15. august 1976 i Beshasha, Etiopia. Leder av Det etiopiske folks revolusjonære demokratiske front (EPRDF) og Oromo Democratic Party (ODP). Er også medlem av landets nasjonalforsamling. Statsminister i Etiopia siden 2. april 2018. Startet en rekke oppsiktsvekkende liberaliseringsprosesser i etiopisk politikk. Inngikk en fredsavtale med nabolandet Eritreas president Isaias Afwerki etter flere tiårs krigstilstand. Han har også engasjert seg i andre forsoningsprosesser i Øst- og Nordøst-Afrika. Tidligere jobbet han som etterretningsoffiser i den militære etterretningstjenesten. Nominert til Nobels fredspris av den svenske riksdagspolitikeren Anders Österberg (S) og en norsk førsteamanuensis. 10. oktober 2019 ble det klart at han blir tildelt Nobels fredspris. Nobelkomiteen understreket at prisen var å anse som en oppmuntring i en pågående og vanskelig prosess.

I talen sin henvendte Abiy seg direkte til sine etiopiske motstandere.

– De som forkynner hat og splittelse, skader samfunnet gjennom sin bruk av sosiale medier. De bruker etermediene til å forkynne et evangelium basert på hevn og gjengjeldelse, utbrøt 43-åringen mot slutten av talen sin.

Kristoffer Rønneberg

Abiy Ahmed ble tildelt årets fredspris for sin forsonende linje. Og han vedgikk at han har langt igjen:

– Jeg har løfter som jeg skal holde før jeg sovner. Jeg har mange mil å gå på veien mot fred, lød konklusjonen.

Frykter blodbad i Etiopia

Han ble møtt med applaus både inne i rådhussalen og utenfor. I vinterkulden sto en liten gruppe norsk-etiopiere og jublet idet kortesjen kjørte forbi.

– Jeg er veldig glad i dag. Abiy er viktig, ikke bare for Etiopia men for hele Afrika. Han er inkluderende og har et genuint ønske om å skape fred. Derfor feirer vi i dag, sier Getie Yeshaw Teshome, som viftet med et digert etiopisk flagg idet 43-åringen kjørte forbi sammen med kong Harald.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

En annen norsk-etiopier, som ikke ønsker å stå frem ved navn av frykt for represalier, ble bare trist av hele seremonien.

– Abiy har skapt inntrykk av at han er så samlende. I stedet bidrar han til å øke motsetningene mellom de to største etniske gruppene. Hvis dette får fortsette, er jeg redd for at det kan bli et blodbad, sier hun.

Kvinnen tror at Abiy kan bruke valget til neste år som et påskudd for å sikre seg selv like mye makt som de autoritære lederne som styrte landet før ham.

– Jeg tror nobelkomiteen kommer til å se på denne prisen som et stort feiltrinn, sier hun.

Fakta: Etiopia Republikk på Afrikas horn. Landet grenser til Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Sudan og Sør-Sudan. Landet har 97 millioner innbyggere og er det nest mest folkerike landet i Afrika. Den største byen er Addis Abeba, som i 2016 hadde 3,4 millioner innbyggere. Bare 10 prosent av landets innbyggere bor i byene. Etiopia ble aldri kolonisert. Landet huser mer enn 80 etniske grupper. I 1993 løsrev Eritrea seg fra Etiopia som en selvstendig stat. (Kilde: NTB)

Støre: «Det umuliges kunst»

Komiteen var tydelig allerede ved tildelingen i oktober at årets pris er ment som en oppmuntring for å fortsette en positiv utvikling i landet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at Abiy har en lang og vanskelig vei foran seg.

– Å drive politikk i det landskapet han opererer i, er det umuliges kunst. Derfor mener jeg at han er en modig politiker, sier Støre til Aftenposten etter seremonien.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Han var imponert av 43-åringens tale.

– Han hadde et sterkt budskap som kanskje gjorde enda sterkere inntrykk da jeg leste den enn da jeg hørte den. Han er nødt til å være en realpolitiker samtidig som han prøver å spre sine verdier i den verdenen han er forankret i. Det er ingen lett oppgave, sier Støre.