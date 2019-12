De tror Boris Johnson vinner. Men holder seg for nesen og stemmer på røde Corbyn.

– Jeg frykter at Boris Johnson vinner i kveld, men den beste sjansen for å hindre det er å stemme rødt, sier Tessa Jeanett og Angie Kalou.

Det er lunsjtid i bydelen Lambeth, rett på sørsiden av Themsen, og de to kollegaene har akkurat gjort sin borgerplikt og stemt.

– Jeg håper vi londonere kan å bli et «ekkokammer» for liberale verdier utover landet. Jeg er så lei av polarisering og krangel blant politikerne, sier Angie Kaloue.

Kollega Tessa Jeanett er enig. Hun er opprinnelig fra Skottland og har en drøm i kveld:

– Jeg håper det blir et «hung parliament», sier hun. Altså at ingen partier får rent flertall.

– Min drømmeregjering består av Labour, Liberaldemokratene og Det skotske nasjonalistpartiet. Jeg tror det er bra at alle må kompromisse og samarbeide mer, sier Tessa Jeanett.

Kjempekøer foran valglokalene

Torsdagens valg er av mange blitt kalt det viktigste i en generasjon. Mange har imidlertid fryktet at et valg i desember kan bli katastrofalt med hensyn til valgdeltagelse. Folk vil velge julehandel fremfor stemmegivning.

Men tross for møkkavær, regn og isende kulde, var det flere steder i London kjempekøer foran valglokalene.

– Været stopper ikke oss! Klart vi skal stemme. Og valget er enkelt, sier Paul Edwards.

Han har nettopp avlagt stemme sammen med datteren Alice Clarke-Edwards. På vei ut fra stemmelokale treffer de naboen Martin Mulloy.

Eirin Hurum

– Det måtte bli Labour, selv om jeg ikke er noen stor fan av Jeremy Corbyn.

Paul Edwards mener de konservative har ødelagt Storbritannia. Og ødelagt forholdet til Europa.

Det samme sier datteren Alice. Hun er nettopp ferdig med en master i språk og er entusiastisk EU-tilhenger.

– For meg er EU, utdanning og bedre skoler det viktigste, sier hun.

– Jeg frykter at De konservative vinner i kveld, men jeg har i alle fall gjort mitt for å hindre det.

Ekspertens spådom

Om noen få timer får vi fasiten.

Valglokalene stenger klokken 22.00 britisk tid. Da kommer også de første valgdagsmålingene. Men noe sikkert svar på hvem som har vunnet, får vi trolig ikke før fredag morgen.

Mens vi venter på det endelige resultatet, spurte vi Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad om hans spådom. Han er også på plass i London.

Eirin Hurum

– Jeg tror de to mest sannsynlige utfallene enten er seier til de konservative og Boris Johnson, eller et parlament på vippen. Det siste vil si at ingen av de to store partiene, De konservative eller Labour, får rent flertall, sier han.

Men om De konservative ikke skulle få rent flertall, tror han Boris Johnson kaster kortene.

– Han vil ikke regjere i mindretall, slik forgjengeren Theresa May gjorde, mener Mustad.

Theresa Mays mindretallsregjering var avhengig av støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP. Det tror Mustad ikke vil skje nå:

– Nei. For det første har Boris Johnson brutt alle broer til Nord-Irland ved å endre brexitavtalen og sette fredsprosessen i Nord-Irland i fare. DUP kommer ikke til å støtte Johnson denne gangen.

Henry Nicholls/Reuters/NTB scanpix

– Dessuten tviler jeg på at Johnson vil regjere i mindretall. Han så hvordan det ødela Theresa May, sier han.

Så da kan ballen bli kastet over til Labour.

– Som heller ingen vil samarbeide med?

– Nei, det er riktig. De mest sannsynlige samarbeidspartiene her er Liberaldemokratene og Det skotske nasjonalistpartiet (SNP). Men de har liten lyst å leke med radikale Corbyn.

Thanassis Stavrakis / AP/ NTB scanpix

Mustad mener begge disse støttepartiene vil slite med å innordne seg Labours radikale partiprogram, som nasjonalisering av en rekke store selskaper og bedrifter.

Ny overgangsregjering og nyvalg

– Jeg frykter at en ny mindretallsregjering kun vil bli en overgangsregjering og at det i verste fall kan komme nok et nyvalg allerede neste år, sier han.

– Skulle Labour, SNP og Liberaldemokratene finne sammen, tror jeg det kun er for å redde landet ut av en politisk krise.

Hva om det blir brakseier til Boris Johnson?

– Ja, det er fortsatt en mulighet, selv om målinger de siste dagene viser at forspranget har krympet dag for dag.

Mustad mener Johnson kan vinne «komfortabelt». Det vi si at han får 350 eller flere representanter i Underhuset.

Frank Augstein / AP/ NTB scanpix

Underhuset består av 650 representanter. De konservative trenger 326 mandater for å få flertall.

– Skulle han ende opp mot nedre grense, la oss si 330 representanter, er det et arbeidsdyktig parlament. Men ikke ideelt.

Og skulle Boris Johnson vinne klart i natt, så tror Mustad at det vil bli «business as usual» på mandag.

– Jeg tipper han da dropper å ommøblere regjeringen og heller konsentrerer alt om å få brexitavtalen gjennom parlamentet før jul, sier Jan Erik Mustad.

