– En terrorist kjørte rett mot soldatene som marsjerte nær First Station som et ledd i militær aktivitet, heter et i en kunngjøring fra den israelske hæren.

First Station er et område i Vest-Jerusalem med mange barer, restauranter og butikker, og er også et kjent samlingssted for israelske soldater.

Tilstanden for en av soldatene som ble påkjørt er alvorlig, mens de øvrige ble lettere skadd, ifølge kunngjøringen.

Ifølge israelsk politi flyktet bilføreren fra stedet etter påkjørselen.

– Hendelsen etterforskes som terror, sier det israelske politiets talsmann Micky Rosenfeld.