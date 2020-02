Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver, John Bolton, har skrevet et bokmanus med tittelen The Room Where It Happened.

Deler av innholdet ble lekket i The New York Times, og dette forsterket kravene om at Bolton måtte vitne i riksrettssaken mot president Donald Trump.

Ifølge bokmanuset hadde Trump selv sagt til Bolton at han ikke ønsket å sende 391 millioner dollar i militær hjelp til Ukraina før de forpliktet seg til å granske Joe Biden og demokratene.

Manuset har vært til gjennomlesning i Det hvite hus for en kontroll om det inneholder gradert informasjon. Bolton har sagt at lekkasjen må ha skjedd derfra.