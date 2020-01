Majoritetsleder Mitch McConnell skal ifølge flere amerikanske medier, blant dem The Washington Post og The New York Times, i et lukket møte tirsdag kveld ha sagt at han foreløpig ikke har nok stemmer til å blokkere vitner.

Hvis fire republikanere bryter partirekkene, kan det bli aktuelt å innkalle John Bolton som vitne. Nyheten om den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiverens kommende bok har rystet Washington.

Bokmanusbombe

I bokmanuset skal det fremgå at Trump selv sa til sin partifelle at han holdt igjen penger i militærstøtte til Ukraina for å presse ukrainerne til å kunngjøre etterforskninger mot amerikanske demokrater.

Trump er tiltalt i riksretten for maktmisbruk mistenkt for å ha forsøkt å fuske foran 2020-valget ved å få en fremmed makt til å sverte politiske motstandere.

Hyllet demokratisk avhopper

Samtidig som dette pågikk i Senatet, hadde presidenten reist for å holde valgmøte i New Jersey. En hensikt med møtet var å hylle Jeff Van Drew, en demokrat i Representantenes hus som byttet parti i fjor høst.

Van Drew er innvalgt fra et valgdistrikt i New Jersey som vanligvis stemmer republikansk.

– Jeff hadde mot til å trosse venstrefløyens fanatikere i sitt eget parti og stå rakrygget i forsvaret av vår grunnlov, vår frihet og vårt demokrati, sa Trump.

Selvsikre republikanere

Republikanske politikere som kom ut fra partimøtet i Senatet og snakket med reportere, sa at de følte seg trygge på at de skal klare å mønstre nok stemmer til å forhindre vitneførsel.

– Vi har vært 100 prosent forente i denne prosessen hitil, og det er mitt håp at vi forblir det. Det kommer til å bli 53, 52, eller 51 - et tall som starter med fem er min gjetning - stemmer for å si nei til nye vitner, sa Kevin Cramer, en senator fra Nord-Dakota ifølge The Hill.

Det er 100 politikere i Senatet. Republikanerne har 53 stemmer og demokratene 47. For at vitner skal bli innkalt må fire republikanere stemme for det.

Fakta: Riksretten USAs kongress kan avsette en president for enkelte overtredelser av grunnloven. Donald Trump er anklaget for å ha forsøkt å presse Ukraina til å sverte hans politiske motstandere og slik få en fordel i 2020-valget. Representantenes hus vedtok 18. desember 2019 å tiltale president Donald Trump på to punkter: Maktmisbruk og motarbeiding av en kongressgranskning. Saken føres i Senatet under ledelse av høyesterettsjustitiarius. Der må 67 av 100 medlemmer stemme for en fellende dom hvis presidenten skal avsettes. Med dagens sammensetning i Senatet betyr det at 20 av Trumps 53 partifeller må stemme sammen med demokratene hvis han skal bli avsatt.

Senator John Thune, en senator fra Sør-Dakota med norske aner, sa at han har stor tro på at rettssaken vil være over før helgen.

Senator Lindsey Graham fra Sør-Carolina, en sterk Trump-støttespiller, sa at «vi er på et bra sted» og at saken snart vil være over.

– Vil innkalle skokk vitner

– Alt jeg kan si, er at jeg trenger ikke flere beviser. Men hvis vi innkaller vitner, kommer vi ikke bare til å innkalle ett. Vi kommer til å innkalle en skokk vitner, sa Lindsey Graham.

Republikanere har ytret ønske om å spørre ut blant andre Joe Biden og Joe Bidens sønn Hunter. Det var Hunter Bidens styreverv i et ukrainsk selskap som Trump ville at ukrainerne skulle granske. Trumps partifeller har også ønsket å få den anonyme CIA-varsleren som slo alarm om saken, i vitneboksen.

Romney leder an

Fremst blant politikerne som kan bryte med partilinjen, er Mitt Romney, presidentkandidaten som tapte for Barack Obama i 2012. Han er nå senator fra Utah og står ikke på valg til høsten.

– Det blir stadig klarere at det vil være viktig å høre John Bolton. Jeg tror det blir stadig mer sannsynlig at andre republikanere vil slutte seg til oss som mener at vi bør høre John Bolton, sa Romney mandag.

Sprekk på demokratisk side?

Samtidig som det er tegn til en indre splid på republikansk side i Senatet, er det også tegn til at demokratene slår sprekker.

Ifølge Politico er tre demokratiske senatorer i tvil om de skal dømme eller frikjenne presidenten. I så fall kan Trump sikre seg en tverrpolitisk frifinnelse.

De som har uttrykt tvil, er Joe Manchin fra Vest-Virginia, Kyrsten Sinema fra Arizona og Doug Jones fra Alabama.