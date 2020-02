Hendelsene har fått kallenavnet «Operasjon Tahini» av TV-programmet Uvda, som avslørte den kulinariske militærskandalen i januar. Nylig ble den interne etterforskningen i det israelske militæret ferdig, skriver israelske Haaretz. Fortellingen som står igjen virker kanskje ubetydelig, men har fått alvorlige konsekvenser for flere.

En oberstløytnant i den israelske etteretningstjenesten skal ved minst to anledninger ha beordret et uvanlig oppdrag: Tahini av ypperste kvalitet skulle bringes til etterretningssjefen, Yuval Shimoni.

Hvor får man riktig god tahini? Jo, i en palestinsk landsby. Dermed sendte oberstløytnantens nestkommanderende en araber som jobbet som spion for Israel til å handle. Men de ureglementerte oppdragene ble ifølge Uvda rapportert til militærpolitiet av en annen agent.

Ikke tillatt å bruke spioner for tahinioppdrag

Oberstløytnanten som ville glede sin sjef, har nå fått sparken, skriver israelske aviser. Vedkommende skal ha handlet utenom ordre og gitt ufullstendige opplysninger under etterforskningen. Det var ifølge det israelske militæret ikke tillatt bruke en under-cover-spion til å kjøpe tahini.

En høyerestående militær med lederansvar skal ha fått 28 dager fengsel i forbindelse med etterforskningen av tahiniskandalen. To andre skal ha fått reprimander. Etterretningssjefen Yuval Shimoni har fått reprimander for at han ikke har spurt om hvor tahinien kom fra.

I en generell uttalelse, som Haaretz siterer, kaller forsvarets stabssjef, Aviv Kochavi, hendelsene for «et alvorlig brudd på profesjonell moral og etikk».

Hvor bør man sende spioner etter tahini?

Det er ikke opplyst hvilken by spionen fikk tak i den gode tahinien. Men ifølge The Guardian, kan det ha vært Nablus, ettersom byen er berømt for god tahini.

«Jeg synes det er den beste tahinien fordi den ikke er masseprodusert. De bruker 150 år gamle maskiner som sliper frøene, nesten for hånd, så tekstur er overlegen sammenlignet med mange andre merker – også andre palestinske merker som bruker mer moderne metoder», sier Joudie Kalla, en palestinsk kokk, til avisen.