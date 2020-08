De er siktet for uforsiktig omgang med våpen. Nå advarer de om lovløshet med Biden.

Et ektepar fra St. Louis advarer USA om at kriminalitet og lovløshet vil herje forstedene hvis Joe Biden vinner valget.

Disse bildene gikk verden rundt i juni. I natt talte paret under republikanernes landsmøte. Laurie Skrivan / St. Louis Post-Dispatch/NTB scanpix

25. aug. 2020 09:10 Sist oppdatert nå nettopp

Ekteparet Patricia og Mark McCloskey fra Missouri ble verdenskjente i slutten av juni. Under protestene mot rasisme og politivold stilte de seg opp utenfor sitt herskapshus bevæpnet med halvautomatiske våpen.

Natt til mandag talte de to under republikanernes landsmøte.

Ekteparet Patricia og Mark McCloskey fra Missouri. Committee on Arrangements for the 2020 Republican National Committee / AP / NTB Scanpix

– Familien din ikke trygg

– Demokratene vil gjøre slutt på forstedene, sa Patricia McCloskey.

Hun argumenterte med at de vil bringe «kriminalitet, lovløshet og billige leiligheter inn i blomstrende forstadsnabolag».

– Dette er politikken som kommer til et strøk nær deg. Familien din vil ikke være trygg i de radikale demokratenes Amerika, sa hun.

– Gudegitt rett

McCloskey-paret er advokater i 60-årene, men hjemme i St. Louis er de nå siktet for uforsiktig omgang med våpen etter hendelsen i juni som gjorde dem verdenskjent. Anklagene mot dem passer inn i Trump-kampanjens påstander om at Joe Biden vil angripe retten til å ha våpen og dermed innskrenke amerikaneres rett til selvforsvar.

I sin tale til republikanerne sa Mark McCloskey at de har en gudegitt rett til å forsvare seg selv og sin eiendom.

Det er en demokratisk valgt statsadvokat som har siktet paret i våpensaken fra juni. President Donald Trump har imidlertid stemplet anklagene som maktmisbruk.

Demonstrantene hevdet at protestene i juni i McCloskey-parets gate var fredelige og at porten deres sto åpen. Paret sier derimot at demonstrantene brøt den ned og ignorerte et skilt om adgang forbudt.