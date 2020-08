13-åringen stammet frem at han støtter presidentkandidaten: – Jeg er bare en vanlig gutt. Joe Biden ga meg mer selvtillit

Unge Brayden Harrington leverte det som av flere kalles den sterkeste talen så langt i presidentvalgkampen.

Brayden Harrington (13) holdt tale til støtte for Joe Biden (77). Begge har stamming. Joe Biden 2020 presidential campaign / Twitter. Collage: Ingeborg Senneset

Trump-kampanjen har anklaget ham for å være dement. Andre har kalt ham tilbakestående. At han har en kognitiv brist som gjør ham ute av stand til å snakke skikkelig. Pust, lyd og tunge virker ikke som at de samarbeider med hjernen, og ordene som kommer ut, hakker.

Stamming er ett av problemene som Biden sliter med, og som bidrar til at han fremstår slik. For dem som stammer, er det ikke bare lett. Ikke når du er presidentkandidat, og ikke når du er tenåringsgutt.

Men disse to, politikeren Joe Biden (77) og skoleeleven Brayden Harrington (13), er etter natt til fredag det «alle» snakker om – på grunn av hva de sier og hvordan de sier det.

Hør dette klippet:

To medlemmer av samme klubb

– Hei, jeg heter Brayden Harrington, og jeg er 13 år gammel. Og uten Joe Biden, ville jeg ikke ha snakket til dere i dag, åpnet han.

Harrington fortalte at han møtte Biden i New Hampshire for noen måneder siden, og at politikeren der fortalte ham at de var «medlemmer av den samme klubben».

S-en i Harringtons hals bruker lang tid på å komme ut. Det er ikke uvanlig for en person med stamming. Ifølge Norsk Helseinformatikk oppstår det særlig først i en ytring og på første stavelse av et ord.

– Jeg ble helt satt ut av at noen som meg, ville bli visepresident, fortsatte Harrington.

Setningene tar fortsatt tid, men det er ikke et valg.

Stamming defineres som «ufrivillig manglende flyt i språket og ujevn tale». Vanligvis viser stamming seg som repetisjoner av lyder, stavelser eller ord, slik som for eksempel visepresident.

Joe Biden (77) og Brayden Harrington (13). Joe Biden 2020 presidential campaign

Men det finnes hjelp for å gjøre det lettere å få mer flyt i ord og setninger.

Brayden Harrington snudde arket med talen sin og viste frem hvordan han hadde laget markeringer i teksten for lettere å kunne legge trykk på de riktige stedene i ordene. Teknikken hadde Joe Biden demonstrert for ham med en diktbok.

«Joe Biden ga meg mer selvtillit»

Stamming er for mange forbundet med forlegenhet, fordommer og skam.

Lydene følges ofte av øyeblinking, rykking i kjevene, og ufrivillige bevegelser av hodet eller andre kroppsdeler. Denne oppførselen er ofte et uttrykk for frustrasjon, skriver Norsk Helseinformatikk.

Eldre barn og voksne utvikler dermed ofte avledende adferd for å forsøke å skjule stammingen. Hos noen kan stamming utvikle seg til en betydelig kommunikasjonsvanske, noe som igjen kan gi psykiske konsekvenser.

Alminneliggjøring, åpenhet og informasjon er derfor avgjørende.

Brayden Harrington med sin tale til støtte for Joe Bidens presidentkandidatur. Videoen er lastet opp som en del av Bidens presidentvalgkampanje. Joe Biden 2020 presidential campaign

– Jeg er bare en vanlig gutt. På kort tid ga Joe Biden meg mer selvtillit for noe som har plaget meg hele livet, sa Harrington.

Talen hylles nå i sosiale medier. Journalisten Elie Mystal har en mor som er logoped, og skriver på Twitter at moren mer eller mindre «coachet» 13-åringen gjennom ordene:

«Du kan stamme og likevel være den fyren som holder oppmerksomheten til millioner av mennesker med ordene dine».

Journalist Phil Lewis kaller opptredenen «kveldens tale».

Formelt nominert denne uken

Videoen er lastet opp som en del av Bidens presidentvalgkampanje.

Første gang Joe Biden stilte som presidentkandidat, var ved valget i 1988. Da trakk Biden seg før nominasjonsvalgene. Andre gang var i 2008. Da ga Biden opp etter å ha fått én prosent i Iowa.

Også tredje forsøk så ut til å havarere. Biden skuffet i de tre første nominasjonsvalgene, men slo tilbake med brakseier i Sør-Carolina. Da Bernie Sanders kastet inn håndkleet i april, var seieren i boks.

Denne uken ble Biden formelt nominert, og torsdag kveld kunne han endelig innta podiet som partiets presidentkandidat – over 30 år etter at han prøvde første gang.

– Jeg er en demokratisk kandidat, men jeg vil være en amerikansk president. Jeg vil jobbe like hardt for dem som støttet meg som for dem som ikke støttet meg, sa Biden, på sin måte.