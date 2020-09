Tyskland truer Russland med sanksjoner etter Navalnyj-saken

Tysklands utenriksminister Heiko Maas truer med sanksjoner mot Russland etter at undersøkelser viste at opposisjonsaktivisten Aleksej Navalnyj ble forgiftet.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas truer med sanksjoner mot Russland etter forgiftningen av Aleksej Navalnyj. Fatih Aktas/Turkish Foreign Ministry via AP, Pool / NTB scanpix

– Hvis Russland de neste dagene ikke hjelper til med å oppklare hva som skjedde, kommer vi å tvinges til å diskutere mottiltak med våre allierte, sier Maas til avisen Bild.

Navalnyj ble plutselig syk på et fly i Sibir 20. august og ligger nå i koma på et sykehus i Berlin. Tyske myndigheter sier tester viser at han er blitt forgiftet av nervegiften novitsjok.

Russiske myndigheter avviser at de har noe med forgiftningen å gjøre.

