Mange timer på overtid ble det klart torsdag kveld: EU gir britene utsettelse på utmeldelsen av EU.

Britenes statsminister hadde bedt om en utsettelse til 30. juni. Det ønsket ble ikke oppfylt. I stedet fikk hun to datoer:

Brexit utsettes til 22. mai, altså dagen før EU-valget starter, hvis May skaffer flertall for skilsmisseavtalen med EU neste uke.

Brexit utsettes til 12. april dersom avtalen stemmes ned for tredje gang. 12. april vil gi akkurat nok tid til at britene kan delta i EU-valgene og åpner dermed for en lengre utsettelse. Hvis ikke, blir det «hard brexit» - altså at britene forlater EU uten noen avtale.

For bare noen uker siden kom EU-president Donald Tusk med en bredside mot de mest hardbarkede brexit-forkjemperne og sa at det fantes et eget sted i helvete for dem som ønsket brexit uten noen plan for hvordan det skulle gjennomføres.

På en pressekonferanse natt til fredag ble det munter stemning og latter da han fikk oppfølgingsspørsmål fra en journalist: Gjelder samme utsikter for parlamentsmedlemmer som stemmer ned skilsmisseavtalen?

– Ifølge paven er helvete fortsatt tomt, som betyr at det er masse plass der, sa Tusk med et smil.

Da passer det å avslutte pressekonferansen, sa hans pressesjef, mens sidemannen, den mektige presidenten for EU-kommisjonen Jean Claude Juncker la til:

– Ikke dra til helvete.

Tror May må gå

Britiske aviser skriver at EU nå har tatt kontroll over brexit-kalenderen. The Daily Telegraph ironiserer over at en regjering som argumenterte for at brexit handlet om å ta tilbake kontrollen, virker helt uten kontroll. Avisens gjestekommentator Fraser Nelson, som også er redaktør i The Spectator, skriver at det som kanskje må til for at Theresa May skal få flertall for sin avtale i Underhuset, er at hun tilbyr seg å gå.

Theresa May har fått mye kritikk for at hun i en TV-tale onsdag la all skyld på gjenstridige parlamentsmedlemmer for at brexit er blitt slikt et kaos.

The Guardians kommentator John Crace er også nådeløs i sin beskrive av Theresa May og måten hun har håndtert brexit, og spøker med at hun endelig har klart å forene landet – mot seg selv.

– Bonjour tristesse (God dag, tristhet). Å ta tilbake kontroll endte opp med å gi tilbake kontrollen til de eneste voksne i rommet, skriver Crace, med henvisning til EU-toppene.

– En kvinne og et land ydmyket både ved å ikke å ta inn over seg virkeligheten og det nervepirrende jaget etter å selvskading, skriver Crace.

Gjennomgangstonen i britiske aviser er at regjeringssjefen har mistet kontrollen og bare er sjef i navnet.

Tabloidavisen Daily Star velger en annen vri på sin forside fredag morgen.

Etter 1002 dager med brexit-styr, ber de om en brexit-fri-dag, en «break-xit».

Men det er lite som tyder på at det blir rolig. Theresa May må overbevise Underhusets ordstyrer John Bercow at skilsmisseavtalen må få en ny sjanse i Underhuset. Deretter må hun overbevise de over 140 parlamentsmedlemmene som vente tommelen ned til skilsmisseavtalen for bare en uke siden.