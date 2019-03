Norges statsminister, Erna Solberg, Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir, og Liechtensteins statsminister, Adrian Hasler, er fredag æresgjester på toppmøtet.

Hensikten er å markere at det i år er 25 år siden EØS-avtalen trådte i kraft. Både EU og de tre EØS-landene er svært opptatt av å fremheve fordelene ved avtalen.

Dette var også første gang siden Norge sa nei til EU i 1994 og Gro Harlem Brundtland (Ap) deltok på et toppmøte på Korfu, at en norsk regjeringssjef fikk delta på innsiden.

Fakta: Dette er EØS-avtalen * Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) består av EUs 28 medlemsland og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. * EØS-avtalen er den største internasjonale avtalen Norge har inngått. Den ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994. * Avtalen gir de tre EFTA-landene tilgang til EUs indre marked med like konkurransevilkår og like regler. Fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital er pilarene. * Avtalen forplikter Norge til å følge EUs regler for det indre marked.

Yves Hermann, Reuters/NTB Scanpix

Englebarna i klubben

Erna Solberg ble tatt imot med kyss og varme klemmer.

Deretter var det satt av en times bursdagsfeiring inne på toppmøtet. Der fikk de tre EØS-landene full oppmerksomhet.

Etterpå ble det tatt familiebilder for historiebøkene.

– Det var utrolig morsomt å få så mye oppmerksomhet. Jeg må innrømme at kunnskapen om hvem vi er og hva vi står for, ikke er like stor blant alle EU-landene. Men jeg tror vi klarte å overbevise flere om at selv om vi er små, er vi entusiastiske medlemmer som vil EU-samarbeidet vel, sa Solberg til norsk presse etterpå.

Yves Hermann, Reuters/NTB Scanpix

Ingen sympati med britene

Men dette utsagnet sendte Erna Solberg også et stikk til britene, som oppfattes som hverken entusiastiske eller konstruktive i EU-familien.

Mens vi etter hvert er blitt vant til bildene av Theresa May og Jean-Claude Juncker i intens dialog, var det fredag Erna Solberg som tok Mays plass ved siden av EU-kommisjonens president.

Og mens britene stort sett har skapt problemer for EU, er EØS-landene de snille englebarna som stort sett gjør som EU sier.

– Britene må bestemme seg

Frank Augstein, AP/NTB scanpix

Kvelden før, på et adskillig mer opphetet møte, ble EU enige om å tilby Theresa May en livbøye i aller siste sekund. Men Erna Solberg er ikke imponert over Theresa May og britene:

– Det er fortsatt en overhengende fare for en hard brexit, advarer hun.

Solberg mener britene lider av beslutningsvegring.

– Det er jo i og for seg bra med mer tid. Men det viktigste nå er at Storbritannia ikke bare stemmer ned forslag, men faktisk bestemmer seg for noe – en vei videre. Det begynner virkelig å haste, sier Solberg.

Fakta: Dette fikk britene på EU-toppmøtet EU tilbyr Storbritannia en utsettelse til 22. mai forutsatt at Theresa May får brexitavtalen gjennom i Underhuset i neste uke. Dersom May ikke får avtalen gjennom i Underhuset innen brexitdatoen 29. mars, vil britene få en utsettelse til 12. april. Da må de i praksis velge mellom to ting: enten delta i valget til Europaparlamentet i mai og utsette utmeldelsen ytterligere, eller en hard brexit, altså utmeldelse uten noen avtale. Samtidig regnes 12. april som siste frist hvis britene bestemmer seg for likevel å delta i valget, rett og slett for å få nye kandidatlister og stemmesedler på plass i tide.

Francisco Seco, AP/NTB Scanpix

Vil ikke ha britene med i EØS

Britiske politikere, både i det konservative partiet og i Labour, har fortsatt ikke gitt opp tanken på at britene kan ende opp med en myk brexit-utgang.

Norway plus, eller Common Market 2.0, som den myke brexit-løsningen nå heter, er fortsatt et alternativ som diskuteres. Det vil gi Storbritannia en tettere tilknytning til EU, og landet vil kunne bli endel av både det indre marked og EUs tollunion.

Geert Vanden Wijngaert, AP/NTB Scanpix

Men Erna Solberg mener fortsatt at det ikke er noen god idé å få Storbritannia inn i EØS-folden.

– Norge har vært en «stormakt» i EØS. Frykter dere konkurranse om britene kommer inn?

– Nei, det er ikke poenget. Poenget er at britene kun ønsker EØS som en mellomstasjon, og som en vei ut av EU. Vi som er medlemmer av EØS i dag, ønsker det motsatte.

– Vi ønsker et tettere samarbeid med EU. Vi måler heller ikke medlemskapet i EØS gjennom fordeler og ulemper. For Norge er det et verdispørsmål. Det er i dette samarbeidet vi hører hjemme, sier Solberg.

