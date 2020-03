29. februar samlet ungdommene seg på klubben Trumpete i Berlin. Berlins klubbmiljø tiltrekker seg mennesker fra hele Europa, også Norge.

En av gjestene var en 29 år gammel bankansatt og trebarnsfar, som var på klubben med sin venninne.

Uten å være klar over det var han allerede smittet med koronaviruset.

Da festen var over, hadde han smittet 17 andre personer på klubben.

Eksempelet fra klubbfesten i Berlin viser hvor raskt koronaviruset sprer seg i Europa og kaster lys over hva som skjer når arbeidet med smitteoppsporing svikter.

Et kappløp om liv og død

Oslo er en av byene i Europa der antallet rapporterte nye smittetilfeller har økt raskest siste uke.

I 115 norske kommuner pågår nå et livsviktig arbeid med å oppspore smittede. Hver person vedkommende har vært i kontakt med, må finnes. Alle bevegelser må sjekkes.

Dette livsviktige arbeidet har gitt flere nye svar den siste uken med tanke på hvordan koronaviruset har spredd seg til Norge:

Tirsdag var de fleste smittetilfellene fra Italia.

Natt til lørdag var over halvparten av alle smittede i Norge personer som hadde vært på skiferie i Østerrike.

Norske og svenske helsemyndigheter hadde fredag sporet opp flere koronasmittede fra Østerrike enn det østerriske helsemyndigheter selv har klart.

De ukjente smittesprederne

Ved midnatt fredag 13. mars ble det rapportert om 59 smittetilfeller i Norge «under avklaring». Mange av disse sakene kan være oppklart uten at det er rapportert ennå.

Men i denne gruppen ligger også noen smittetilfeller som man ikke har klart å oppklare.

Tirsdag var det minst fem slike tilfeller som Folkehelseinstituttet kjente til.

Alle ble oppdaget i rutinescreeningen som nå gjøres av pasienter som innlegges ved sykehus for andre lidelser. De hadde ikke hatt noen kjent kontakt med smittede, skiturister eller andre risikogrupper.

Disse fem pasientene var første klare bevis på at koronaviruset var kommet ut av kontroll i Norge.

Tallene påvirkes også av hvor mange som testes. Frem til 12. mars er 10.400 personer testet ut fra strenge nasjonale retningslinjer.

De var også en viktig utløsende årsak da helsemyndighetene og regjeringen onsdag endret strategi og innførte historisk strenge beredskapstiltak som nå preger hele landet.

Hvor mange smitter man?

Hver tredje person som har nærkontakt med en koronasmittet, blir syke, viser erfaringene fra Kina.

3000 av 8000 mennesker som hadde nærkontakt med koronasmittede i Wuhan i Kina, ble smittet av viruset, ifølge en analyse.

En annen kinesisk analyse viser at 15 prosent av alle familiemedlemmer ble smittet, ifølge siste risikovurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Blant cruiseskip-passasjerene som var innesperret sammen på Diamond Princess, ble 15 prosent smittet.

Hvor mange som egentlig vil bli smittet av hver enkelt koronasyke, er nå det største, ubesvarte spørsmålet i koronapandemien.

Det aller viktigste, ukjente tallet

Norske helsemyndigheter baserer seg i dag på en forutsetning om at hver koronasyke person i Norge i snitt bare smitter 1,3 personer, ifølge FHI.

Slår dette til, blir 2,2 millioner personer i Norge smittet i løpet av det neste året, det vil si 42 prosent av befolkningen.

Erfaringene fra Kina gir ulike svar, men norske myndigheter tolker undersøkelsene så langt at hver syke kineser smittet mellom 2 og 3 personer.

Grunnen til at anslaget for Norge er lavere, er at nordmenn bor mindre tett.

Det er først når «reproduksjonstallet» kommer under 1, at koronaepidemien i Norge vil ha passert toppen. Det anslår helsemyndighetene først vil skje en gang mellom mai og august.

Fakta: Hvor mange smittes av en koronasyk person? Dette måles av helsemyndighetene i «effektivt reproduksjonstall», som betyr hvor mange personer som i snitt blir smittet av en koronasyk person. Reproduksjonstallet avgjøres av smittsomheten til viruset, hvor mange personer de syke har kontakt med og hvor lenge smitteperioden varer En oversikt basert på seks studier i Kina konkluderte med at hver syke smittet 3,1 personer. An annen undersøkelse fra Kina anslår at tallet var mellom 1,6 og 2,9. Undersøkelser fra Kina konkluderer med at en person som blir smittet, i snitt viderefører viruset til tre personer. 25. februar ga Folkehelseinstituttet et planscenario som baserer seg på at hver syke vil smitte i snitt 1,5 personer i Norge i løpet av ett år. I scenarioet per 12. mars endret FHI dette til 1,3 personer. Det redusert anslaget for antallet som vil bli smittet i Norge til 42 prosent av befolkningen.

Slik endte klubbfesten

Historien om den syke 29 år gamle bankmannen i Berlin fikk store følger.

Dagen etter festen følte han seg syk. I fire dager prøvde han å få testet seg uten å lykkes, ifølge avisen Tagespiegel.

I Tyskland har det vært lettere å få test enn i Norge, selv om Norge er blant landene hvor flest er blitt testet. I Berlin har folk på egen hånd kunnet gå til testsentre, men køene har vært svært lange. I Norge har helsemyndighetene avgjort dette etter strenge kriterier.

Da han omsider fikk bekreftet sykdommen, gikk klubben ut med en advarsel:

«Var dere hos oss 29. februar 2020, vennligst meld det til helsemyndighetene», skrev klubben på sine nettsider. Det var for sent.

Mandag denne uken var 17 av 58 bekreftede tilfellene i Berlin smittet av 29-åringen på festen.

Blant de syke var flere politifolk.

Fakta: Enkelthendelser som bidro til koronaepidemien Erfaringen fra flere land viser at enkelthendelser og enkeltpasienter har bidratt til å gi spredningen større fart. 77 av de 95 smittede i Massachusetts i USA, ble smittet på et møte i et bioteknologiselskap i Boston i slutten av februar, ifølge Wburg.org. De var deltagere på et seminar i Boston Marriot Long Wharf. Hotellet måtte stenge.

En britisk mann var på konferanse i Grand Hyatt i Singapore 20.–22. januar, hvor han ble smittet. Deretter dro han til de franske alpene for å gå på ski. Han smittet minst 11 personer i Storbritannia, Frankrike og Spania, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO.

En 50 advokat i en by i staten New York smittet minst 50 personer, ifølge CNN.

Jakten på «Pasient nummer 0»

Hensikten med smittesporingsarbeidet som fortsatt pågår i hele Norge, er å stoppe spredningen.

I Sør-Korea har helsemyndighetene klart å knytte flertallet av alle de koronasmittede i landet til et enkeltutbrudd i den kristne sekten Shincheonji i Daegu, eller personer som har møtt noen i sekten, skrev New York Times.

I Norge har helsemyndighetene valgt å holde enkeltutbrudd skjult av hensyn til personvernet. Hensikten er å unngå at enkeltmennesker blir stigmatisert.

Den norske strategien, som også følges i de fleste vesteuropeiske land, forutsetter at legene og de smittede selv har oversikt over hvem de har hatt kontakt med.

I Norge har man derfor heller ikke gått ut med opplysninger om hvilke fly, hoteller eller restauranter smittede nordmenn har vært på.

Et unntak er for eksempel Vålerenga Vertshus i Oslo, som 10. mars gikk ut på Facebook. Årsaken er at vertshuset 7. mars fikk besøk av et reisefølge som nettopp hadde landet fra skiferie i St. Anton i Østerrike. Etterpå viste det seg at tre var smittet.

Hvor mange som ble syke etter festen på Vålerenga Vertshus sist lørdag, har Aftenposten ikke klart å få svar på ennå.

Erfaringene fra Kina kan tyde på at enkelthendelser ikke har vært avgjørende, men at viruset stort sett er spredt i familienettverk, skriver National Public Radio.