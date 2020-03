Iran er blant de landene i verden som har hatt flest dødsfall på grunn av koronapandemien, ifølge Verdens helseorganisasjon. 2234 er døde, mens 29.406 er rapportert smittet, ifølge offisielle tall.

Folk flest i Iran stoler ikke på de offisielle tallene. Uavhengige iranske medier melder at over 4500 er døde som følge av epidemien.

Frykten er blitt så utbredt at rekordmange afghanere som har bodd i Iran, nå reiser tilbake til Afghanistan. Det bor cirka 3 millioner afghanere i Iran. Nærmere 1 million av dem er flyktninger.

Hamed Sarfarazi, AP/NTB scanpix

Opptil 20.000 over grensen hver dag

– Siden 8. mars har 122.000 afghanere forlatt Iran ved Islam Qala-grenseposten, opplyser Nicholas Bishop i FNs organisasjon for migrasjon, IOM.

Ved Islam Qala-grenseposten og en annen grensepost lenger sør, har det passert opptil 20.000 afghanere per dag.

– Dette er det høyeste antallet grensepasseringer fra Iran til Afghanistan noensinne. Årsaken er frykten for koronaviruset, sier Bishop.

Koosha Mahshid Falahi, Mizan News Agency/AP/NTB scanpix

Fakta: Iran og koronapandemien Iran var det første landet utenom det østlige Asia som rapporterte om mange tilfeller av koronasmittede. Mange land stanset tidlig flyforbindelsene med Iran. Offisielt er 29.406 rapportert smittet og 2234 døde (tall fra torsdag morgen). Irans økonomi har gjennom flere år vært hardt presset på grunn av sanksjoner. USA trakk seg i mai 2018 fra atomavtalen med Iran og innførte nye tøffe sanksjoner mot landet. Antallet smittede i Afghanistan er offisielt 84, mens 2 person er død. Det virkelige tallet på smittede kan være mye høyere.

Ingen kontroll ved grensen

En av dem som har returnert, er Namatjan Tuhidi (27) fra Kabul. Han har vært i Iran for å ta en mastergrad i sosiologi og var svært redd for å bli smittet av koronasmitten.

Han holdt seg hjemme i studenthybelen i Teheran, men da universitetet ble stengt og han ble kastet ut av studenthybelen, så han ingen annen løsning enn å returnere til Afghanistan. Flyene var innstilt, men han kom seg over grensen ved Herat for 10 dager siden.

– Det var ingen effektiv kontroll. Også de som er smittet, kan ha kommet seg over grensen, sier han. Nå bor han i Kabul og rapporterer at mange fortsetter sitt liv som før. Mange forstår ikke hvordan smitten skjer eller setter sin lit til at Gud avgjør om de skal bli smittet eller ikke.

Ferske videobilder fra muslimenes hellige steder i Iran og Irak viser at de er godt besøkt. Folk kommer dit for å be om Guds hjelp til å bli kvitt sykdommen.

Wana News Agency, Reuters/NTB scanpix

Regner ikke med å få helsetilsyn i Iran

Mange av de afghanske migrantene i Iran mangler papirer og har ingen tillit til at de kan få noe helsestell i Iran. Noen har allerede opplevd av de nektes hjelp på sykehusene i Iran. Mange vet lite om hvordan viruset smitter eller hvilke folkegrupper som er mest utsatt.

– De vil bare komme seg hjem i en krisesituasjon, sier Bishop.

Nå har Iran forbudt reiser mellom landets byer. Det kan ha gjort det vanskeligere for afghanere å bevege seg mot grensen.

Office of the Iranian Presidency, AP/NTB scanpix

– Snart vil gatene fylles med lik

En lege som arbeider i et sykehus i en av Teherans forsteder, forteller at alle sykehusene er fulle, og at mesteparten av helsepersonellet er blitt smittet med koronaviruset.

– Snart kommer gatene til å fylles med lik. Ingen kommer til å våge å røre dem, spår legen. Han vil ikke bli navngitt, fordi han frykter represalier fra myndighetene.

For to måneder siden advarte han om at pasientene hans hadde symptomer på koronasmitten. Myndighetene ville ikke høre, hevder han.

Wana News Agency, Reuters/NTB scanpix

Helsearbeiderne fortsetter å jobbe selv om de er koronasmittet. Dermed risikerer de å smitte pasientene som ikke allerede er blitt smittet.

– Jeg forventer en katastrofe i Iran, sier legen.

Vahid Salemi, AP/NTB scanpix

Begravelsen der hele landsbyen kan ha blitt smittet

En av innbyggerne i byen Bukan forteller at begravelsen foregikk på tradisjonelt vis ved at flere hundre mennesker samlet seg i ett rom og satt tett sammen i sorg i flere timer. Når de hilste på hverandre, så var det med kyss, klemmer og håndhilsing.

Fortsetter å slite med sanksjonene

Iran har appellert til USA om å oppheve sanksjoner de sier hindrer import at mat og medisiner. USA har svart at de ikke vil heve sanksjonene. Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, har nektet å motta amerikansk hjelp, samtidig som han fremmer konspirasjonsteorier om at viruset er menneskelaget i USA.