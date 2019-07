– Det dreide seg om en uaktsom voldtekt da en mann i Västerbotten hadde samleie med en kvinne som han overnattet hos, skriver Högsta Domstolen i en pressemelding.

Saken dreier seg om en mann og en kvinne som hadde hatt kontakt med hverandre på sosiale medier gjennom lengre tid. Da mannen ville overnatte hos kvinnen, sa hun ja. Men hun gjorde det klart at hun ikke ville ha sex med ham.

Mannen begynte likevel å ta på kvinnen og innledet senere samleie med henne. Kvinnen har beskrevet hvordan hun stivnet da mannen begynte å berøre henne. Men hennes passivitet førte ikke til at mannen valgte å forsikre seg om at hun faktisk ønsket å ha sex med ham.

Sikret ikke samtykke

Tingretten og lagmannsretten mener kvinnen ikke deltok frivillig, og dømte derfor mannen for voldtekt. Men høyesteretten argumenterer annerledes og dømmer ham for uaktsom voldtekt etter den nye samtykkeloven. Mannen var grovt uaktsom, men det fremgår ikke klart at han handlet med forsett, heter det i kjennelsen.

Han er dømt til to år og tre måneders fengsel, men straffutmålingen omfatter også voldtekt av et barn og seksuelle krenkelser. Straffutmålingen for den uaktsomme voldtekten er på åtte måneder.

Mannen nekter å ha gjort noe galt og hevder at han hadde oppfatning av at kvinnen ville ha sex. Han har også påpekt at han avbrøt samleiet da han merket at kvinnen ikke ville fortsette.