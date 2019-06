HRW: Ber FN etterforske Mursis død

Mursi døde mandag, 67 år gammel. Ifølge påtalemyndigheten falt han om under et rettsmøte og døde på vei til sykehuset. Human Rights Watch (HRW) sa mandag at dødsfallet var fullstendig forutsigbart ettersom egyptiske myndigheter verken har gitt ham medisiner eller latt ham få besøk fra familien.

Natt til tirsdag sendte HRW ut en pressemelding der de tok til orde for en uavhengig etterforskning, i regi av FN, av dødsfallet og måten Mursi var blitt behandlet på.

Årevis med feil

Neste uke samles FNs menneskerettsråd (UNHRC). Whitson mener det der bør tas initiativ til en etterforskning av pågående brudd på menneskerettighetene i Egypt, deriblant hvordan innsatte i fengslene behandles og Mohamed Mursis død.

– Tidligere president Mursis død skjedde i etter flere års feilbehandling, stadig forlengede perioder med isolasjon, utilstrekkelig medisinsk oppfølging og frarøvelse av kontakt med familien, sier regiondirektør Sarah Leah Whitson i HRW i Midtøsten og Nord-Afrika.

Ubehandlet diabetes

I løpet av seks år i fengsel skal den tidligere presidenten systematisk ha blitt nektet behandling for diabetes og noe som helst samvær med andre, heller ikke andre innsatte. I perioder levde han i frykt for å bli forgiftet og spiste bare hermetisert mat. Da familien sist fikk treffe ham i september i fjor, fortalte han at han bodde på en celle uten seng og derfor måtte sove på gulvet.

– Egyptiske myndigheter har i alle fall begått grov urett mot Mursi ved å nekte ham et minimum av rettigheter som innsatt i fengsel, sier Whitson videre.