Israels høyreside hevdet palestiners angivelige voldtekt av syvåring var terror. Nå er palestineren blitt løslatt.

Voldtektssaken som har vakt enorm oppsikt i Israel de siste par ukene, fikk tirsdag en ny vending. Den 46 år gamle vaktmesteren som har sittet fengslet i 55 dager siktet for voldtekten av en 7 år gammel jente, ble løslatt. Siktelsen mot ham er blitt frafalt, opplyste den militære statsadvokaten.

Den 46 år gamle palestineren ble anklaget for å ha voldtatt en syv år gammel jente som var elev på skolen der han jobbet. Foreldrene til jenta er ortodokse jøder og bosatt i en bosetning på Vestbredden.

Israelsk presse har helt siden forrige uke skrevet at det har vært uregelmessigheter ved etterforskningen, og nå har altså påtalemyndigheten droppet saken.

Nasser Nasser/AP/NTB scanpix

– Det var som i en dårlig film

Den løslatte palestineren fremholdt på en pressekonferanse at han var helt uskyldig.

– Det var som i en dårlig film. Jeg ropte, men ingen hørte på meg. Helt fra begynnelsen har jeg sagt til politiet at jeg ikke er den de er ute etter, sa 46-åringen ifølge Haaretz.

Ved kontrollposten som skiller Israel fra Vestbredden, ble han tatt imot av en stor folkemengde som fulgte ham tilbake til landsbyen hans.

Ariel Schalit /AP/NTB scanpix

Bevisene var ikke gode nok

I en uttalelse fra den militære statsadvokaten heter det at «bevisene som underbygger siktelsen er på det nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelige til at de kan føre til noen fellelse. Derfor, ifølge loven, kan ikke kriminalprosessen fortsette og siktelsen må frafalles og 46-åringen slippes ut av varetekt», skriver The Times of Israel.

– Denne saken forteller oss mye om hvordan det juridiske systemet fungerer for palestinere som er på den andre siden av Den grønne linjen», sa advokat Nashef Darwish, som forsvarer 46-åringen.

En advokat som representerer 7-åringens familie sier til Times of Israel at familien er «fullstendig i sjokk» og at «jenta er knust og vil ikke gå ut av hjemmet».

– Landet vårt våkner opp til en situasjon der en person som en syvåring sier har voldtatt henne, blir satt fri, sier advokat Yehuda Fried ifølge avisen.

Politiet fikk kritikk for å ha basert siktelsen for mye på jentas forklaring, mens de ikke hadde klart å samle noen andre bevis, skriver The Times of Israel. Politiet hadde for eksempel ikke klart å slå fast når voldtekten skal ha skjedd.

מבחיל ומצמרר הריקוד הציני הלאומני על דמה של ילדה שהיתה קורבן לאונס מזעזע, מפי מי שמושיט אצבע משולשת למרכזי הסיוע שמטפלים באלפי קורבנות. אפס אמפטיה לקורבנות בכל גיל, אפס מעשה. פעם שניה בלבד בכל חייו הפוליטיים (!) שטורח להתיחס לאונס, וגם הקודמת היתה לטובת הסתה לאומנית. חרפה וגועל. pic.twitter.com/qlnJcSLevg — שלי יחימוביץ (@Syechimovich) June 17, 2019

Det gikk politikk i straffesaken

Voldtektssaken ble noe mye mer enn en kriminalsak i Israel. Krefter på høyresiden i Israel hevdet voldtekten av jenta måtte regnes som terrorisme.

Avigdor Lieberman, som har vært både forsvars- og utenriksminister, hevdet på sosiale medier at «dette er ikke pedofili, det er ren terrorisme».

Høyresiden fikk kritikk for å «utnytte en sjokkerende voldtektssak».

– Det er skamfullt og avskyelig hvordan kyniske nasjonalister utnytter voldtekten av en jente, skrev parlamentsmedlemmet Shelly Yacimovich fra Arbeiderpartiet på Twitter.