Den norske avisen publiserte sak om homofil mann med selvmordstanker. Nå er avisen blokkert i Russland.

«Nå ønsker jeg å bruke min egen erfaring og historie til å hjelpe andre. Jeg vil høre på dem som trenger å snakke, og ved jevne mellomrom spørre mennesker om de har selvmordstanker.»

Slik beskriver Dan Eriksson sine nye mål i en artikkel i avisen Arjeplognytt. Eriksson som er samisk og homofil, valgte å fortelle sin historie med opp- og nedturer – og selvmordstanker – i desember.

Intervjuet ble også publisert i den norske nettavisen The Barents Observer. Nettavisen tilbyr også saker på russisk.

Historien fikk det russiske medietilsynet Roskomnadzor til å reagere kraftig. Det mener at opplysningene rundt Erikssons selvmordsforsøk strider mot russisk lov.

The Barents Observer fikk 24 timer på å avpublisere historien, men nektet.

I februar ble nettavisen blokkert i Russland.

Møtes i retten

Fredag møtes partene i retten. Der skal de legge frem argumenter og dokumentasjon til dommeren.

– Vi er godt forberedt, sier Thomas Nilsen, redaktør i The Barents Observer.

– Med oss har vi blant annet en ekspert på lingvistikk fra Det russiske vitenskapsakademiet. Vedkommende har gjort en nøye vurdering av den aktuelle artikkelen, og vår advokat kommer til å redegjøre for dette, sier han og fortsetter:

– Vårt krav er at russiske myndigheter hever sperringen av The Barents Observer, og vi forventer å få medhold. Når det er sagt, så har Russland et rettssystem som har vist seg å ha uransakelige veier.

Fakta: Svartelister nettsider Hvert år blokkerer det russiske medietilsynet tusenvis av nettsider. Hvis man forsøker å gå inn på en slik side når man er i Russland, kommer det opp informasjon om at denne nettsiden er blokkert fordi innholdet er ulovlig. Ifølge myndighetene er årsaken som regel at nettsiden inneholder bilder eller video med overgrep mot barn, narkotika eller selvmord. Medietilsynet blokkerer imidlertid også mange nettsider som kommer med legitim kritikk av myndighetene.

Får støtte

Aftenposten har hatt kontakt med den russiske ambassaden i Oslo, men den har ikke ønsket å kommentere saken. Tidligere har den russiske ambassadøren Teimuraz Otarovich Ramishvili sagt til The Barents Observer at han ønsker at saken skal bli løst i retten.

Det er usikkert når det vil foreligge en avgjørelse i saken.

– Men vi regner med at det kan gå frem til september før vi hører noe, sier Nilsen.

The Barents Observer har fått med seg menneskerettighetsgruppen ADC (Anti-Diskrimineringssenteret) Memorial i rettsprosessen.

ADC Memorial begrunner støtten med at artikkelen er viktig. Gruppen mener kravet om avpublisering er et tilfelle av diskriminering.

Kontroll av internett

The Barents Observer er ikke alene om å bli blokkert fra et russisk publikum. Hvert år blokkerer det russiske medietilsynet tusenvis av nettsider.

Myndighetene oppgir selv at det i all hovedsak gjelder nettsider som inneholder bilder eller video med overgrep mot barn, narkotika og selvmord.

Men også nettsider som kommer med legitim kritikk av myndighetene, er blitt blokkert, hevder kritikere.

Dette skjer samtidig som Kreml diskuterer hvordan de skal forholde seg til den økte bruken av internett blant unge. Mens myndighetene har kontroll på en stor andel av de tradisjonelle mediene, og da særlig TV-stasjonene, flyter informasjonen fritt på internett.

En lov som innebærer at myndighetene kan stenge internett og stoppe nettrafikken til og fra utlandet, trer i kraft i november.

Tusenvis av russere har demonstrert mot loven. Sjefen for det russiske teletilsynet, Aleksandr Zjarov, har tidligere uttalt at det egentlige målet med den nye loven er å forhindre spredning av ulovlig informasjon.