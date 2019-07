Person som falt fra hjulbrønnen på fly, funnet død i London-hage

Personen ble funnet i en hage i bydelen Clapham søndag ettermiddag, skriver BBC.

Politiet mener personen falt fra et Kenya Airways-fly som kom fra Nairobi.

Tirsdag morgen brakte britiske medier nye detaljer om hendelsen. En nabo som ikke ønsker å stå frem med navn, forteller til PA at mannen landet bare en meter unna en person som lå og solte seg i hagen.

Naboen forteller at mannen som falt fra himmelen, var delvis innkapslet i is.

Det ble funnet en bag, en vannflaske og noe mat i hjulbrønnen på flyet på Heathrow etter landing.

The Metropolitan Police vil foreta en obduksjon. Dødsfallet betegnes ikke som mistenkelig.

En talsperson for flyselskapet sier: «Den 6840 kilometer lange turen tar åtte timer og 50 minutter. Det er veldig trist at en person har mistet livet ved å skjule seg på et av våre fly, og vi kondolerer».

Dette er ikke det første dødsfallet på innflyvningen til Heathrow. I juni 2015 ble en mann funnet død på et hustak etter et fall fra et British Airways-fly fra Johannesburg.

En mann ble i 2012 funnet død i hjulbrønnen på fly som kom fra fra Cape Town.