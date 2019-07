Da Ikea avholdt et arrangement som uttrykte solidaritet med LHBT-minoriteten, postet den ansatte Tomasz K. en hatefull kommentar på selskapets intranett. Han nektet å trekke den tilbake og mistet deretter jobben ved varehuset i Krakow, skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

– Jeg er rystet. Jeg er blitt leid inn for å selge møbler, men jeg er katolikk og dette er ikke mine verdier, sier han.

Ikea skriver i en pressemelding at flere ansatte henvendte seg til ledelsen på grunn av kommentaren. Tomasz K. brukte bibelsitater om død og blod i sammenheng med homofiles skjebne.

Øyvind Tveter

«Kulturkamp»

Justisminister Zbigniew Ziobro sier dette viser hvordan utenlandske selskaper diskriminerer polakker som ikke deler deres verdier. – Det er en absolutt skandale, sier han ifølge Bloomberg.

Regjeringspartiet i Polen, Lov- og rettferdighetspartiet (PiS), mener at de står i en kulturkamp der tradisjonelle polske katolske verdier trues av homofiles rettigheter og feiring av Pride, blant annet.

Også den katolske kirken i Polen kritiserer Ikea.

– Det er uakseptabelt å angripe en arbeidstager som ikke ønsker LHBT-indoktrinering på arbeidsplassen, heter det i en uttalelse fra biskopene. De uttrykker bekymring for hvordan «LHBT-propaganda» brukes også i andre selskaper og i skolen.

Politikere fra PiS har stått i kø for å fordømme det svenskeide varehuset. Visejustisminister Marcin Romanowski vil at Ikea skal be det polske folk om unnskyldning.

I Polen er homofile utpekt til den nye fienden:

Joachim Brudzinski, tidligere innenriksminister og nyvalgt medlem av Europaparlamentet, anklager Ikea for å behandle Polen som «sin egen herregård».

– Det mest forbløffende er at dagens ledelse for Ikea – et selskap etablert av en person anklaget for eksepsjonell antisemittisme og til og med sympati for nazitysklands nazister – vil tvinge arbeidstagere til å adoptere holdninger som bekrefter eller støtter LHBT-miljøer, sier Brudzinski ifølge den regjeringsnære nyhetsportalen wpolityce.pl.

Kacper Pempel/Reuters/NTB scanpix

Vil boikotte Ikea

Ifølge Ikeas pressemelding er det ikke den ansattes holdninger som er årsaken til at han mistet jobben, men at han insisterte på å uttrykke sine synspunkt på en måte som går utover kollegene.

Brudzinskis kollega i både partiet og i EU-parlamentet, Patryk Jaki, sier at «problemet er at det i Polen blir forsøkt skapt en verden der folk som ikke deler LHBT-anti-verdiene, vil bli forfulgt». Han oppfordrer til boikott:

– Jeg tenker at nå er et godt tidspunkt for polakkene å vise at vi ikke aksepterer dette. Det må vi gjøre på en måte som skader konsernene mest, altså økonomisk. Heldigvis er det mange selskaper i Polen som tilbyr det samme som Ikea.

Oppsigelsessaken er under etterforskning av myndighetene. Ikea i Polen la 4. juli ut en ny pressemelding der de sier at «skalaen på misforståelser av situasjonen har nådd et sånt nivå» at de avstår fra å kommentere saken videre.