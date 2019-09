Kl. 12.51 søndag tok dronning Margrethe av Danmark den første turen med Københavns nye Metro. I Danmark blir den kalt byen største byggeprosjekt siden Christian IVs tid. Han var dansk-norsk konge på tidlig 1600-tall.

«Mens de gamle kongene reiste monumenter over seg selv, er metroen fellesskapets gave til seg selv», skriver avisen Politiken på lederplass søndag.

Siden 2009 har det vært gravd og gravd og gravd i Danmarks hovedstad. Dels med tunnelboremaskiner, mens de 17 stasjonene er bygget med store, åpne byggegroper midt i byen. En 15,5 kilometer lang metro-ring er laget, og reisen hele veien rundt tar 24 minutter.

Grønn og gul er de eksisterende linjene, rød er den nye ringen. Den lyseblå linjen åpner tidlig i 2020. Den lysegrå linjen er vedtatt bygget og skal stå klar i 2024.

Både budsjett og tidsplan er bare beskjedent overskrevet på gigantprosjektet.

Regningen ender i overkant av 22 milliarder danske kroner (rundt 30 mrd. norske kroner), bare 10 prosent over budsjettert når man justerer for prisvekst. Den skulle opprinnelig åpne i desember 2018.

Ditte Valente, Metroselskapet (pressebilde)

Åpne byggegroper og naboklager

Det har vært massive naboklager om støy. I perioder har arbeidet pågått hele døgnet, og det er brukte flere hundre millioner kroner på å gi naboer erstatningsboliger i deler byggeperioden – også kontantbeløp.

– Det er deilig at det ikke lenger et kraftig støy mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og iblant også søndag, sier Nils Engelbrecht Sørensen til Danmarks radio (DR).

I åtte har leiligheten hans vært nærmeste nabo til en av byggeplassene, og i halvannet år har Metroen dekket et alternativt bosted for ham.

Kanskje gir det et forvarsel om hva Oslo har i vente når det skal bygges ny sentrumstunnel til T-banen. Det blir færre nye stasjoner, men både på Bislett og nederst i Trondheimsveien på Grünerløkka planlegges det store, åpne byggegroper. Deler av Bislett stadion kan dessuten bli revet og gjenoppbygget.

Regionaldo Sales, Metroselskapet (pressebilde)

Svært mange arbeidsulykker

Et like stort problem i Danmark har vært de mange anklagene om sosial dumping og underbetaling hos utenlandske underentreprenører. Etter tur har anleggsfirmaer fra Italia, Irland og Portugal måtte betale store erstatninger til ansatte.

Den siste avgjørelsen kom i fjor. 45 ansatte hos et portugisisk selskap ble tilkjent 9,5 millioner kroner i erstatning. Siden firmaet var konkurs, måtte det offentlige metroselskapet i København dekke kostnaden etter et forlik.

Fakta: Metroen i København Vedtatt bygget på 1990-tallet. Første strekning åpnet 2002, og den er bygget ut i flere etapper siden. Inkludert den nye ringen er det totalt 37 stasjoner. På nyåret åpnet fem til, og det er planer om ytterligere utvidelse de neste årene. Driftsselskapet regner med å ha 120 millioner reisende til neste år, like mange som T-banen i Oslo. Den er helautomatisert og førerløs, og flertallet av stasjoner er under bakken.

Det har også vært mange arbeidsulykker og problemer med sikkerheten. I sommer omtalte DR at det totalt hadde vært 569 arbeidsulykker under byggingen. Arbeidstilsynet har utstedt 1303 ulike påbud og forbud angående arbeidsforholdene underveis, og har vurdert at det er det dobbelte av hva som er vanlig i bransjen.

Ditte Valente, Metroselskabet (pressebilde)

Under jorden, men med dagslys

Stasjonene har fått ulik utforming og fargebruk, men med noen fellesnevnere, blant annet bruken av store glasspyramider over bakken for å slippe dagslys ned på de underjordiske perrongene. De er alle dessuten utrustet med lange, rette rulletrapper rett ned til perrongene.

– Vi har laget stasjonene slik at de er enkle å rengjøre og gjøre klar til neste dags bruk, og alltid enkle og trygge å finne frem i, sier Nille Juul-Sørensen i arkitekt- og rådgivningsfirmaet Arup, som har hatt ansvaret for stasjonene.

Den nye tunnelen er lagt relativt dypt, i hovedsak 20 til 35 meter under bakken, for å gå i fjell. Stasjonene ligger høyere. Slik får vognsettene motbakke når de uansett må bremse på vei inn på perrongen og nedoverbakken når de skal akselerere ut fra stasjonene.

Maksimalhastigheten er 90 km/t. Til sammenligning er maks hastighet i Oslo 70 km/t.

Danskene regner med en dobling av antall reisende, til 120 millioner totalt, i 2020. Til sammenligning: T-banen i Oslo hadde 122 millioner reisende, men fordelt på hele 101 stasjoner.

Regionaldo Sales, Metroselskabet (pressebilde)

Skal bygge ut i flere retninger

Både i Oslo og i Stockholm ble mye av T-banenettet bygget ut i etterkrigstiden. København hadde lenge ikke noe lignende. Allerede tidlig på 90-tallet utredet de mulighetene, og i 2002 åpnet de første stasjonene. Siden er det gått slag i slag.

Nå har Metroen 37 stasjoner, og dette skal utvides i årene fremover. En forlengelse med fem stasjoner er allerede vedtatt sørover og skal stå klar i 2024, og det jobbes med planer om nye linjer. Det mest spektakulære forslaget er T-bane fra København til Malmö i Sverge.

– Vi skal ha en metro som kan forbinde de to storbyene. Det kan gi et felles arbeidsmarked for 2,3 millioner innbyggere, sa Københavns borgermester Frank Jensen i fjor.