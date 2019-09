Østerrikes wonderboy er tilbake. Men nå står han overfor et vanskelig partnervalg.

Det eneste som er sikkert etter søndagens valg i Østerrike, er at Sebastian Kurz er tilbake som regjeringssjef i Østerrike, og at han og ungdomskjæresten Susanne Thier kan flytte tilbake i kanslerboligen i Wien.

Partnerbytte

Men på den politiske arenaen går det mot partnerbytte. Det er klart etter at den forrige regjeringspartneren, det høyrepopulistiske Frihetspartiet (FPÖ), ble valgets store taper.

Fakta: Valget i Østerrike Regjeringskoalisjonen mellom ÖVP og FPÖ ble dannet etter valget i desember 2017 og brøt sammen i mai. Deretter tapte Sebastian Kurz et mistillitsforslag. Østerrike har til nå hatt en midlertidig teknokrat-regjering, ledet av Brigitte Bierlein.

Fakta: Valgresultatet * Folkepartiet (ÖVP): Konservativt, kristeligdemokratisk. 37.1 prosent. (Valget 2017: 31.5 prosent) * Sosialdemokratene (SPÖ): 21,7 prosent. (Valget 2017: 26.9 prosent). * Frihetspartiet (FPÖ): Høyrepopulistisk. 16.1 prosent. (Valget 2017: 26.0 prosent) * De grønne: 14.0 prosent. (Valget 2017: 3,8 prosent) * Neos: Liberalt. 7.8 prosent. (Valget 2017: 5,3 prosent i 2017.) (Kilder: AFP, TT)

Allerede søndag kveld gjorde partileder Norbert Hofer det klart at partiet trolig ikke vil delta i nye regjeringssamtaler.

Partiet fikk en tilbakegang på rundt 10 prosentpoeng siden valget for to år siden og endte på 16 prosent oppslutning.

Reuters TV /NTB scanpix

Velgerne straffet partiet hardt etter den såkalte Ibiza-skandalen som førte til ÖVP-FPÖ-regjeringens kollaps i mai.

Da ble det avslørt at daværende FPÖ-leder og visestatsminister Heinz-Christian Strache hadde tilbudt en russisk kvinne lukrative offentlige kontrakter i bytte mot valgkampstøtte. En lekket video fra møtet ble et knusende bevis.

Fra høyrepopulister til De Grønne?

Leonhard Foeger/ Reuters/ NTB scanpix

Tross brakvalg, Sebastian Kurz konservative parti må igjen danne en koalisjon for å få flertall.

Da Kurz ved forrige korsvei valgte å ta høyrepopulistene inn i varmen, skapte det sjokkbølger i Europa.

Partiets nazistiske fortid og tette bånd med høyrepopulister som Italias Matteo Salvini og Frankrikes Marine Le Pen, falt ikke i god jord i mange europeiske hovedsteder.

Antonio Calanni / AP/ NTB scanpix

Nå står Sebastian Kurz overfor tre valg. Ingen synes å være hans førstevalg.

Han kan enten velge å samarbeide med sin gamle partner. Det synes minst aktuelt. Da står han igjen med to valg: Sosialdemokratene eller De Grønne.

I valgkampen gjentok Kurz at han ville at Østerrike skulle føre en «anstendig sentrum-høyre politikk». Hverken en regjering med sosialdemokratene eller De Grønne synes å oppfylle det ønsket.

Miljøpartiet vil selge seg dyrt

Den «grønne bølgen» i Europa har også nådd Østerrike. Klimasaken ble en av valgkampens heteste temaer, og miljøpartiet De Grønne gjorde et brakvalg.

Partiet gikk frem 10 prosentpoeng fra forrige valg, fra 3,8 prosent i 2017 til 14 prosent nå.

Leonhard Foeger/ Reuters/ NTB scanpix

Fredag demonstrerte titusener i Wien og andre østerrikske byer med tydelige krav om klimahandling.

Allerede søndag gjorde partileder Werner Kogler det klinkende klart at de bare vil vurdere et regjeringssamarbeid dersom Kurz går med på «radikale endringer».

– Vi må se tegn på en snuoperasjon, sa Kogler til østerriksk fjernsyn søndag kveld.

Foreslo parterapi

Men høyrepopulistene har ikke helt gitt opp håpet om å komme tilbake i regjering. En lettere absurd valgkampvideo viser høyrepopulistenes leder Norbert Hofer og Sebastian Kurz gå i parterapi for å forsøke å finne sammen igjen.

Politiske analytikere mener også at høyrepopulistene ikke helt kan avskrives. Nobert Mappes-Niediek i Deutsche Welle skriver i en kommentar at «Det østerrikske valget har ikke endret noen ting – ennå». Han mener det er for tidlig å avskrive høyrepopulistene, og valgkampen viste tydelig at østerrikerne ønsker stø kurs, ikke eksperimenter.

Det er ventet at forhandlingene om en ny regjering i Østerrike kan ta både uker og måneder.

