Det bekrefter den nye FAA-lederen Stephen Dickson i et intervju med CNBC mandag. Han sier at sikkerheten kommer først og at luftfarsmyndighetene ikke har en tidsfrist på seg til å godkjenne flytypen igjen etter at de ble satt på bakken i mars.

– Jeg kan garantere at flymodellen ikke vil fly igjen før jeg er sikker på at det er det sikreste der ute, tilføyer han.

737 MAX var Boeings bestselgende modell, men ble satt på bakken etter to alvorlige ulykker. I oktober i fjor mistet alle de 189 om bord livet da et 737 MAX 8 fra indonesiske Lion Air styrtet i havet kort tid etter avgang fra Jakarta. Fem måneder senere styrtet et tilsvarende fly fra Ethiopian Airlines. Alle de 157 om bord omkom, inkludert norske Karoline Aadland, som jobbet for Røde Kors.

Boeing har oppdatert programvaren på flyene etter at ett av systemene om bord ble knyttet til ulykkene, men myndighetene har fortsatt ikke gitt klarsignal til å ta flyene i bruk igjen.

Ifølge Reuters skal FAA-sjefen denne uken fly til Seattle for å teste en simulator av den nye programvaren til Boeing 737 MAX.