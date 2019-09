Sheriffen i Jackson County melder på Twitter at minst fem personer er kjørt til sykehus med skuddskader etter skytingen på The Spot Social and Swingers Club, som fant sted i 3.30-tiden natt til søndag.

Tilstanden til de sårede er ikke kjent, og det er heller ikke kjent hvem gjerningspersonen eller personene er.