Menneskene som reddes utenfor kysten av Libya, kommer med grufulle beretninger om tortur, voldtekt og overgrep.

– Vi vil heller drukne enn å bli sendt tilbake til leirene i Libya, sier Mabruk Diyabi (21) til Aftenposten.

Han er en av migrantene som nylig ble plukket opp av norske Ocean Viking, et av få redningsskip som fortsatt opererer i området.

Data fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) viser at stadig færre klarer det samme som Diyabi – å komme seg over Den sentrale middelhavsruten til Italia.

Mens 181.000 migranter kom denne veien til Europa i 2016, var tallet blitt redusert til rundt 23.000 i fjor. Og ankomstene ser ut til å holde seg lave. Pr. 15. september var det kommet 6227 personer – godt under halvparten av tallet på samme tid i fjor.

I takt med at tallet på ankomster har falt, har også tallet på døde gått ned – fra 4578 personer i 2016 til 1311 i fjor. Risikoen for dem som begir seg ut på denne ruten, ser imidlertid ut til å ha økt noe. Mens tallet på døde i 2016 utgjorde 2,5 prosent av ankomstene, lå dette på 5,6 prosent i fjor, ifølge tallene fra UNHCR.

Hva skjedde?

1. Italia og EU har betalt Libya penger for å bedre grensekontrollen og har bidratt med utstyr og opptrening av den libyske kystvakten. Langt flere båter blir derfor stoppet enn før og sendt tilbake til Libya. Italia har også tidligere inngått avtaler med stammer som kontrollerer deler av den libyske grensen.

2. Samtidig har den italienske regjeringen jobbet hardt for å begrense tallet på frivillige redningsoppdrag i Middelhavet. Italias tidligere innenriksminister, Matteo Salvini, gikk så langt som å bøtelegge redningsskip og nekte dem å legge til kai i Italia. Hvorvidt dette har en effekt på hvor mange som reiser, er gjenstand for sterk debatt.

3. EU har også brukt store ressurser på å forsøke å skjære av migrantruter inn til Libya. Unionen har blant annet utbetalt 253 millioner euro til nabolandet Niger for iverksetting av tiltak som skal stagge strømmen av migranter og knuse smuglernettverk. Andre transittland mottar også penger.

4. Dessuten jobbes det med å få flere til å returnere fra Libya. Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har 7139 personer forlatt Libya til fordel for hjemlandet hittil i år via organisasjonens program for assisterte frivillige returer. EU jobber nå med å få på plass en avtale om å sende migranter til Rwanda.

Nye ruter og metoder

Situasjonen i Libya har bidratt til at rutene migranter og smuglere bruker, endres. Mens tallet på ankomster til Italia har falt, har det kommet langt flere til Spania de siste årene. Fjoråret var et foreløpig toppår. Da kom det rundt 65.400 migranter til Spania over Middelhavet, flere enn til både Italia og Hellas.

Overfor The Wall Street Journal peker Gabriele Baratto, forsker ved universitetet i Trento, på at enkelte smuglere ser ut til å ha lagt om businessmodellen sin. Det er langt vanskeligere enn før å finne smuglere som tilbyr overfarter til Italia. Samtidig velger noen nå å holde migranter fanget og kreve løsepenger fra familiene for å slippe dem fri.

Mange vil slite med å få asyl

Menneskene Aftenposten intervjuet om bord på Ocean Viking, uttrykker stor lettelse over å ha kommet seg ut av Libya. Av de 82 som ble reddet forrige helg, skal 24 til Frankrike, 24 til Tyskland, 24 til Italia, åtte til Portugal og to til Luxemburg.

Det betyr ikke at de er garantert å få opphold på europeisk jord. Data fra UNHCR og Eurostat viser at majoriteten av dem som nå kommer over havet til Italia, Spania og Hellas, vil slite med å få asyl i Europa.

Afghanere, syrere, marokkanere, kongolesere og irakere utgjør de fem største landgruppene hittil i år. Av disse er det kun syrere som i fjor hadde over 50 prosent sannsynlighet for å få innvilget opphold i EU. I den tredje største gruppen, marokkanere, var det kun 14 prosent som fikk positivt svar på asylsøknaden.

Ser man på ankomster til Italia isolert, utgjør tunisiere, pakistanere og algeriere de største gruppene hittil i år. Andelen som fikk asyl i EU i fjor fra disse landene var henholdsvis 9 prosent, 14 prosent og 7 prosent.

Aftenposten har vært med på redningsaksjonen i Middelhavet: