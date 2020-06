USAs høyesterett påførte Trump nederlag i omstridt innvandringssak. «Som haglskudd i ansiktet», mener Trump.

I en dom som ventes å få gjenklang i USAs presidentvalgkamp til høsten, gikk Trump-administrasjonen torsdag på et sviende nederlag. Dermed er 600.000–700.000 personer som kom ulovlig inn i landet som barn, trygge mot utvisning inntil videre.

Til tross for dommen kan departementet for innenlands sikkerhet imidlertid forsøke å stoppe det såkalte Daca-programmet igjen. Men da må de begrunne sin sak bedre.

Trump: Haglskudd i ansiktet

President Donald Trump refset i en Twittermelding torsdag domstolen og klaget på «forferdelige og politisk ladede» avgjørelser. Han beskrev dem som «haglskudd i ansiktet» på republikanere og konservative.

Trump advarer om at amerikanere vil miste retten til å eie og bære våpen hvis han ikke får utnevne flere dommere og ber om at folk stemmer på ham i år.

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Innvandrere jubler

Personer omfattet av Daca-programmet, ofte kalt «drømmere» i den politiske debatten, jublet derimot over avgjørelsen.

– Vi skal fortsette å arbeide og fortsette å kjempe for saken, sier Cesar Espinosa til nyhetsbyrået AP.

Han tilhører en aktivistgruppe i Texas.

Espinosa sier han sov dårlig natt til torsdag i påvente av at avgjørelsen kanskje kom. Han sier at i minuttene etter at dommen ble kjent, ble gruppen hans «oversvømmet med telefonsamtaler fra lykkelige ’drømmere’ som håper at de i hvert fall får bli i landet litt lenger».

Czarek Sokolowski / AP

Domstolens sjef med flertallet

Det er høyesterettsjustitiarius John Roberts som har ført dommen i pennen. Han regnes vanligvis for å tilhøre domstolens konserative flertall på fem av ni dommere. Han får full støtte av domstolens fire liberale dommere, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Elena Kagan og Sonia Sotomayor. Fire konservative dommere stemte for å gi administrasjonen medhold.

Gjelder 600.000–700.000 personer

Saken Department of Homeland Security v. Regents of the University of California stammer fra 2012. Da innførte Barack Obamas regjering et program kalt Daca – en forkortelse for Deferred Action for Childhood Arrivals.

Med dette programmet skulle enkelte ulovlige innvandrere få en midlertidig garanti mot utvisning i to år av gangen. Det gjaldt personer som var brakt ulovlig inn i landet som barn. Hvis de betalte et gebyr, og for eksempel hadde avlagt eksamen i videregående skole, avtjent militærtjeneste eller hadde rent rulleblad, kunne de sikre seg mot utkastelse.

Omtrent 700.000 personer gjorde dette. I 2017 bestemte imidlertid Trump-administrasjonen at ordningen skulle skrotes. Regjeringen mener at en statsetat selv kan bestemme om den vil håndheve en lov med stor intensitet eller ikke, i dette tilfelle innvandringslover.

Tar ikke politisk stilling

Dommen torsdag tar ikke stilling til det politiske innholdet i Daca-programmet.

– Vi avgjør ikke om Daca eller tilbaketrekningen av det er god politikk, skriver førstvoterende Roberts, en dommer utnevnt av Trumps partifelle George W. Bush.

Trump-administrasjonen led nederlag fordi den ifølge dommerne ikke hadde en god begrunnelse for å fjerne programmet. Trumps regjering mente ordningen kunne nedlegges fordi den i seg selv var ulovlig.

Dommerne mener dessuten konsekvensene for personer omfattet av ordningen heller ikke var vurdert godt nok.

«Etaten kom til kort i å vurdere de iøynefallende spørsmålene om å fortsette å vise overbærenhet og om det skulle gjøres noe med besværlighetene for Daca-mottagere», heter det i dommen.