USAs høyesterett påførte Trump nederlag i omstridt innvandringssak

Saken oppdateres.

I en dom som ventes å få gjenklang i USAs presidentvalgkamp til høsten, gikk Trump-administrasjonen torsdag på et sviende nederlag. Dermed er 6–700.000 personer som kom ulovlig inn i landet som barn, trygge mot utvisning inntil videre.

Departementet for innenlands sikkerhet kan imidlertid til tross for dommen forsøke å stoppe Daca-programmet igjen, men må da begrunne sin sak bedre.

Det er høyesterettsjustitiarius John Roberts som har ført dommen i pennen. Han får full støtte av tre av domstolens liberale dommere, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer og Elena Kagan. I tillegg støtter den Obama-utnevnte Sonia Sotomayor konklusjonen.

Saken Department of Homeland Security v. Regents of the University of California stammer fra 2012. Da innførte Barack Obamas regjering et program kalt Daca – en forkortelse for Deferred Action for Childhood Arrivals.

Med dette programmet skulle enkelte ulovlige innvandrere få en midlertidig garanti mot utvisning. Det gjaldt personer som var brakt ulovlig inn i landet som barn. Hvis de betalte et gebyr, og for eksempel hadde avlagt eksamen i videregående skole, avtjent militærtjeneste eller hadde rent rulleblad, kunne de sikre seg mot utkastelse.

Omtrent 700.000 personer gjorde dette. I 2017 bestemte imidlertid Trump-administrasjonen at ordningen skulle skrotes. Regjeringen mener at en statsetat selv kan bestemme om den vil håndheve en lov med stor intensitet eller ikke, i dette tilfelle innvandringslover.

Dommen torsdag tar ikke stilling til det politiske innholdet i Daca-programmet.

– Vi avgjør ikke om Daca eller tiltaketrekningen av det er god politikk, skriver førstvoterende Roberts, en dommer utnevnt av Trumps partifelle George W. Bush.

Trump-administrasjonen led nederlag fordi den ifølge dommerne ikke hadde en god begrunnelse for å fjerne programmet. Trumps regjering mente ordningen kunne nedlegges fordi den i seg selv var ulovlig.

Dommerne mener dessuten konsekvensene for personer omfattet av ordningen heller ikke var vurdert godt nok.

«Etaten kom til kort i å vurdere de iøynefallende spørsmålene om å fortsette å vise overbærenhet og om det skulle gjøres noe med besværlighetene for Daca-mottakere», heter det i dommen.