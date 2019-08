Pågående Taliban-angrep mot storby i Afghanistan

Regjeringens talsmann Sediq Seddiqi sier at afghanske sikkerhetsstyrker kjemper mot Taliban-krigere i deler av Kunduz, som er en strategisk plassert by som gir tilgang til deler av Nord-Kabul.

Seddiqi tilføyer at Taliban har inntatt posisjoner ved sivile områder. Angrepet foregår mens en utsending fra USA forhandler i Qatar i et forsøk på å få en stans på USAs lengstvarende krig noensinne. Begge parter har gitt uttrykk for at de er nær en enighet.

En talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, omtaler angrepet som stort.

Taliban klarte i 2015 å få kontroll over Kunduz, men ble den gang presset ut. Siden har de utført en rekke angrep på byen.