Ukens første nederlag kom allerede mandag ettermiddag. Da bekreftet Theresa May at hun gir opp å få sin egen brexitavtale gjennom i Underhuset som ønsket tirsdag.

– Det er med stor sorg jeg har måttet konkludere med at det fortsatt ikke er tilstrekkelig støtte i Underhuset til å legge avtalen fram for en tredje avstemning, sa May da hun redegjorde for status i Underhuset.

Hun utelukker ikke at avtalen kan komme opp senere i uken.

«Tiden er ute, Theresa»

«Tiden er ute, Theresa». Tabloiden The Suns førsteside mandag var blodrød. Søndagsavisene i Storbritannia var ikke hakket bedre.

Samtlige kvalitetsaviser meldte om kupplaner mot May. Et titall statsråder skulle være villige til å velte Theresa May og innsette en overgangs-minister. For å redde brexit.

Tomorrow's front page: Theresa May must announce that she will stand down as soon as her Brexit deal is approved and Britain is out of the EU https://t.co/yuYDd56bQz pic.twitter.com/o8BOYOvggS — The Sun (@TheSun) March 24, 2019

Kuppmakerne på middag

Jack Taylor/Reuters/NTB scanpix

Søndag kveld forsøkte Theresa May seg med et mottrekk. Hun inviterte sine argeste motstandere til middag på statsministerens gods, Chequers i Buckinghamshire.

Hit kom sentrale statsråder, samt hele laget med opprørere: Boris Johnson, Iain Duncan Smith, Michael Gove, Steve Baker, David Davies og Jacob Rees-Mogg.

Til stede var også mannen alle nå peker på som en mulig overgangs-statsminister: David Lidington, Theresa Mays nestkommanderende.

Med pappa på søndagstur

Steve Finn/WENN / NTB scanpix

Også Jacob Rees-Moggs sønn, Peter (11), kom kjørende sammen med pappa – pent antrukket i tweeddress og slips. Mini-Mogg på vei til å møte statsministeren, skrev Daily Mail.

Peter fikk omvisning på godset, mens faren deltok i møtet som mange spådde ville bli et kort og brutalt møte om Mays fremtid.

Opprørerne hadde ett krav til Theresa May: «Sett en dato for når du går av, og vi kan støtte brexitavtalen din».

Mays hevn

Men da møtet var over, mandagen kom og Regjeringen hadde holdt nye krisemøter i Downing Street, var Theresa May fortsatt statsminister i Storbritannia.

Og nå er hevnen søt: Mandag advarte Theresa May opprørerne i eget parti: Dersom dere ikke støtter min avtale, vil jeg åpne for en mykere brexit.

Siste ord er med andre ord ikke sagt. Dette er høydepunktene i uken som kommer:

Kirsty Wigglesworth /AP/ NTB scanpix

Tirsdag: Mays avstemning AVLYST!

Mandag ettermiddag kom første nederlag for Theresa May denne uken.

Da bekreftet statsministeren selv at hun ikke vil bringe brexit-avtalen tilbake til avstemning i Underhuset tirsdag -som lenge forventet.

Den er allerede nedstemt to ganger.

Nå gir hun opp. Inntil videre. Men utelukker ikke at avtalen kan komme tilbake senere i uken.

Beslutningen ble tatt etter at hun mandag hadde nye samtaler med Arlene Foster, lederen for regjeringens nordirske støtteparti DUP. Foster kunngjorde da at partiets posisjon ikke er endret og at partiet ikke kan støtte Mays avtale.

Onsdag: Alle alternativer skal på bordet

Ergo ligger det an til at onsdagen blir den store dagen. For første gang skal Underhuset få mulighet til å stemme over alle tenkelige og utenkelige brexit-løsninger.

Dette er såkalte «indicative votes», eller prøveavstemninger. Avstemningene er ikke bindende, men hensikten er å teste om noen av alternativene kan samle et flertall.

Foreløpig ligger 6 forslag på bordet.

Trekke tilbake artikkel 50 (se faktaramme): Det er første gang det stemmes over et forslag som innebærer at Storbritannia forblir i EU. En digital underskriftskampanje, som oppfordrer til det samme, passerte i helgen fem millioner underskrifter. Ny folkeavstemning: Dette forslaget ble stemt over for to uker siden. Ble stemt ned, men kommer opp igjen på nytt. Soft-brexit 1: Theresa Mays avtale + tollunion: Det vil løse grenseproblemet mellom Irland og Nord-Irland, men vil bety at Storbritannia ikke kan inngå egne handelsavtaler når de er ute av EU. Soft brexit 2: Theresa Mays avtale + deltagelse i det indre marked. Et alternativ som ligner EØS-løsningen Norge har i dag, derav navnet «Norway Plus». Frihandelsavtale: Dette vil være en avtale mellom Storbritannia og EU, men uten Nord-Irland. Det vil skape et nytt problem. Nemlig at det vil oppstå en grense i Irskesjøen. Altså mellom Storbritannia og Nord-Irland/Irland.

6. Ingen avtale: Dette alternativet ble stemt ned med stort flertall i Underhuset for to uker siden. Men kan komme opp igjen.

Fakta: Dette er artikkel 50 Dette er artikkelen i EU-traktaten som må utløses om medlemsland ønsker å forlate eller melde seg ut av EU. Regjeringen i London utløste artikkel 50 29. mars 2017. Det satte i gang en to år lang forhandlingsprosess som skulle innebære at britene forlater EU 29. mars 2019. Dette er dette som inntil nå har vært brexit-datoen, og britene skulle etter plan forlate EU 29. mars klokken 23.00 britisk tid.

Fakta: Brexit-utsatt. Dette er de nye datoene Britene skulle etter planen har forlatt EU fredag 29. mars klokken 23.00. Dette blir det ikke noe av.

Theresa May ba om en kort utsettelse til 30. juni. Det ønsket ble ikke oppfylt av EU. I stedet fikk hun to datoer:

Brexit utsettes til 22. mai, altså dagen før EU-valget starter, hvis May skaffer flertall for skilsmisseavtalen med EU neste uke.

Brexit utsettes til 12. april dersom avtalen stemmes ned for tredje gang. 12. april vil gi akkurat nok tid til at britene kan delta i EU-valgene og åpner dermed for en lengre utsettelse. Hvis ikke, blir det «hard brexit» – altså at britene forlater EU uten noen avtale.

Den 9. april er det et spesial-toppmøte i Brussel, hvor Kina står på programmet. Det kan være en mulig dato for også å diskutere brexit, om nødvendig.

Torsdag: Kupp og svik. Er Mays dager talte?

Etter avstemningene onsdag, vil tåken over Westminster ha lettet noe og antall alternativer som står tilbake kan gjøre det lettere å se om Mays posisjon har styrket eller svekket seg.

Det kan også ha klargjort om det finnes rom for kompromisser og om det vil være mulig å inngå et forlik på tvers av partigruppene.

Alternativet er at britene forlater EU uten en avtale. I Brussel er man mer og mer overbevist om at dette er det mest sannsynlige utfallet av brexit-dramaet.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.