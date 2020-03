Hver kveld klokken 18 venter Italia på det nye tallet. Antall døde siste døgn. Dødstallet. Fortsetter det å stige? Når skal det stoppe? Når skal Italias inferno være over?

Søndag kveld var tallet 651. Et rystende, bekmørkt tall. Men likevel et ørlite lyspunkt. For første gang siden epidemien lammet Italia er dødstallet lavere enn det var dagen før.

793 lørdag, 651 søndag. Totalt 5.476 personer er nå registrert døde.

59.138 er smittet. Bare fra lørdag til søndag steg smittetallet med 5.560 personer - over ti prosent, ifølge Sivilforsvaret.

– Vi vil ikke bli fanget i entusiasme eller kalle dette en trend, sa en realitstisk Franco Locatelli, sjefen for det italienske folkehelseinstituttet, da tallene ble lagt frem søndag.

Like før hadde statsminister Giuseppe Conte strammet ytterligere inn. Nå er det forbudt for italienere å forlate hjemkommunen sin, om de ikke har presserende grunn til det. Han frykter at smitten skal spre seg sørover.

Kommende uke vil bli avgjørende. Hver kveld klokken 18 vil vi vite litt mer om dødstallene er på vei tilbake.

Her er noen av grunnene til tragedien har rammet Italia så hardt:

Flavio Lo Scalzo / Reuters/ NTB scanpix

1. De er gamle

Italia er det landet i verden med flest eldre over 65 år, bare slått av Japan. Eldre rammes hardere av korona-viruset. Snittalderen på de som er døde av korona i Italia er 79,5 år. 17.mars var 17 personer under femti år døde. Alle de døde under førti var menn med andre, alvorlige sykdommer.

– Alderen på våre pasienter på sykehusene er vesentlig høyere enn i Kina. Her er medianen 67 år, i Kina var den 46 år, og dette gjør at dødeligheten blir høyere her, sier professor Walter Ricciardi, en av de viktigste rådgiverne til Italias helseminister, til The Telegraph.

ASST Papa Giovanni XXIII

2. «Alle» har andre sykdommer

Mer enn 99 prosent av de som er døde av viruset, har også hatt en eller flere andre sykdommer, viser en studie offentliggjort av landets folkehelseinstitutt denne uken. Den undersøkte helsetilstanden til 18 prosent av de som var døde før 17.mars. Alle unntatt tre ofre - 0,8 prosent av de døde - hadde minst én annen sykdom da de ble syke. Halvparten av de døde hadde minst tre sykdommer utover koronasmitten. Høyt blodtrykk (75 prosent), diabetes (35 prosent) og hjertesykdom (33 prosent) var sykdommene som flest hadde.

Walter Ricciardi mener også at registreringen av dødsfallene kan gjøre at Italia har en høyere dødelighet. Han viser til en gjennomgang av dødsattester fra det italienske folkehelseinstituttet:

– Bare 12 prosent av dem oppgir viruset som dødsårsak. 88 prosent oppgis som døde av en underliggende sykdom, sier han.

3. Tester bare syke og helseansatte

Funnene kan være med på å forklare Italias høye dødsrate på åtte prosent av de smittede. Det er høyere enn i noe annet land. I Norge er tallet 3,8 prosent, WHO anslår dødeligheten til 3,4 prosent, basert på tall fra Kina og andre land.

Noen mener imidlertid at Italia-tallet er misvisende, fordi Italia bare har testet pasienter, folk som har klare symptomer og helseansatte. Da blir andelen positive høyere.

4. De som ikke testes, isoleres ikke

På den annen side: når bare de syke testes og isoleres, fortsetter de med svakere symptomer å smitte andre. Mangel på testpinner har gjort at smittede uten symptomer har smittet andre. Smitten spredte seg i Italia i flere uker før man ble klar over det. Da var det allerede en stor underskog av smittede.

Luca Bruno / AP

5. Helsevesenet er knekt

Særlig de nord-italienske sykehusene har vært under voldsomt press i mange uker. 2692 leger og sykepleiere er syke og sykmeldte. Det er nesten hver tiende av de smittede.

Mange har måttet jobbe uten smittevernutstyr. Helsevesenet er fullstendig overveldet av hundrevis av daglige, alvorlig syke pasienter. Dette kan forklare at flere dør enn i for eksempel Tyskland, der sykehusene fremdeles har kapasitet ledig og har hatt tid til å omorganisere både intensivavdelinger og personell.

Antonio Calanni / AP

6. Rammet en internasjonal region

Lombardia hadde søndag kveld like mange døde som Kina. Den absolutt hardest rammede regionen har Milano som hovedstad. Regionen er svært internasjonalt orientert og mange av dem som bor der reiser mye.

7. Fabrikkstøv og sigaretter

Støv fra fabrikkene på Po-sletta har vært trukket frem som forklaring på at mange er døde av lungebetennelsen de sykeste Covid-19-pasientene får.

Nesten tre ganger så mange menn enn kvinner dør av Covid-19 i Italia. Langt flere italienske menn enn kvinne røyker. Også dette er koblet til at mange dør av korona-lungebetennelsen.

ALBERTO LINGRIA / Reuters/ NTB scanpix

8. Besteforeldrene passer barna

To nye studier mener at verdens høyeste dødsrate henger sammen med at italienske besteforeldre er mye sammen med barnebarna, skriver Corriere della Sera. Italia har få barnehageplasser, og mange besteforeldre passer derfor barna når foreldrene er på jobb. I tillegg er det vanlig at flere generasjoner bor sammen. – Dette kan ha aksellerert epidemien i Italia, ifølge Jennifer Beam Dowd, epidemolog og demograf ved Universitetet i Oxford. Også to økonomiprofessorer ved Universitetet i Bonn mener dette påvirker dødstallene.

9. Kyss, klem og fellesmåltider

Og til sist: italienere er sosiale. De spiser, reiser og bor sammen. Og de kysser hverandre på kinnet, rusker hverandre i håret og gestikulerer.