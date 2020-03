Murring mot monark: Kongen bor på hotell utenlands under pandemien

Den eksentriske kong Vajiralongkorn, også kjent som Rama X, ble kronet i mai i fjor. Han er monark i et land kjent for svært strenge lover mot majestetsfornærmelse, og der oppslutningen om kongedømmet er sterk.

Derfor vakte det en viss oppsikt sist helg da svært mange thailendere i sosiale medier brukte emneknaggen #hvorfortrengervienkonge.

Million meldinger

En kongekritisk eksil-aktivist hadde først publisert en melding om kongen: Mens koronaviruset spredte seg i hjemlandet, oppholdt han seg med et stort følge på Grand Hotel Sonnenbichl i Garmisch-Partenkirchen.

Kongen eier også en bolig i samme område litt sør for München.

Innen søndag var emneknaggen om hvorvidt det er noen vits med monarki brukt over en million ganger på Twitter. Mange likte ikke at kongen var utenlands under en krise som dette.

Da rykket digitalminister Puttipong Punnakanta ut. Han minnet om straffen for å spre falske nyheter.

Fengsel og bøter

Kunngjøringen var illustrert med hender i håndjern over et tastatur. Han refererte til straffer på opptil fem års fengsel og bøter på opptil 100.000 kroner for å spre samfunnsskadelig informasjon.

Nyhetsbyrået Reuters spurte ham om erklæringen handlet om murringen mot monarken. Han svarte at det «ville han helst ikke kommentere».

– Dette er en generell påminnelse, sa han.

«Med alpeutsikt gjennom krisen»

I helgen gikk ryktene i en rekke tyske og andre internasjonale medier om mange kvinner i kongens følge, og det ble publisert kornete bilder av kongen.

Torsdag bekreftet imidlertid lokale tyske myndigheter at kong Rama faktisk oppholder seg i Tyskland. «Med alpeutsikt gjennom krisen», lød overskriften i den velrenommerte avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Lokale myndigheter uttalte at hotellet hadde fått dispensasjon slik at det kongelige følget kunne bo der. Unntaket ble gitt fordi dette var en enhetlig gruppe.

Fakta: Thailand Monarki i Asia med rundt 70 millioner innbyggere. Ble styrt av militærjunta etter et kupp i 2014. Regnet som «delvis fritt» av tankesmien Freedom House etter lettelser i forsamlingsforbudet og et sterkt kontrollert valg i 2019. Ca. 95 prosent av befolkningen er buddhister. Landets areal tilsvarer drøyt halvannet Fastlands-Norge. Turisme står indirekte for opptil en femtedel av økonomien.

Duell i 1593 og puddelgeneral

Majestetsfornærmelser kan i Thailand straffes med opptil 15 år bak lås og slå for hvert enkelt tilfelle. Bestemmelsene håndheves normalt med stor entusiasme.

I 2017 ble en 85-åring tiltalt for en militærdomstol. Han hadde i en forelesning sådd tvil om en kongelig elefantduell i 1593. Anklagene ble senere lagt vekk.

I 2018 fikk en Youtube-stjerne politiet på nakken. Han hadde beskrevet en missekjole som «stygg». Den var designet av en prinsesse.

Andre har havnet i trøbbel fordi de delte en BBC-dokumentar. Den britiske kringkasterens egne folk ble også etterforsket da de fortalte om kvinnehistorier og at den daværende kronprinsen hadde utnevnt sin puddel Fu-Fu til general i Luftforsvaret.

Unntakstilstand ut april

Thailands statsminister Prayuth Chan-ocha har erklært nasjonal unntakstilstand fra torsdag og ut april på grunn av koronasmitten.

De fleste utlendinger får ikke adgang til landet, og store forsamlinger forbys. Totalt portforbud ble imidlertid ikke innført.

Thailand var det første landet med registrert koronasmitte utenfor Kina. På Johns Hopkins-oversikten var det fredag drøyt 1100 bekreftet smittede og fem døde. Som i mange andre land antas det å være betydelige mørketall av smittede.