Mann mistenkt for å ha drept sine to barn i Sverige

Aktor Anne Sjöblom sier alt tyder på at det er snakk om en far som tok livet av sine to barn, og deretter begikk selvmord.

– Akkurat hvordan han har gjort det, og hvorfor, går det ikke an å svare på i dag, sier Sjöblom.

Den utbrente bilen ble torsdag kveld funnet i Storvreta nord for Uppsala. Hvordan bilen begynte å brenne, kan altså ikke politiet svare på før det er gjort nærmere tekniske undersøkelser.

Det er ingen andre personer som er mistenkt for å ha hatt noe med hendelsen å gjøre.

Etterforskningen vil avgjøre hva som videre skjer. Dersom politiet kommer til at mistanken blir bekreftet, blir saken henlagt, ettersom gjerningsmannen selv er død.