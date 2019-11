Brasils ekspresident Lula møtt av jublende folkmengde

Etter at bråket fra kinaputter og taktfaste rop hadde lagt seg, kom Lula med det mange har tolket som et hint til at han ønsker seg tilbake til politikken.

– Dere er demokratiets næringskilde. Brasils dører vil åpne seg for meg så jeg kan reise rundt i landet, sa han til folkemengden.

Lula har sittet fengslet siden april 2018 etter å ha blitt dømt for korrupsjon og hvitvasking av penger. Han har nektet for alle anklagene og sier de er politisk motivert.

– Lula er fri, Lula er fri, ropte folkemengden.

Fredagens kjennelse kom etter at Høyesterett dagen før konkluderte med at en dømt person bare kan holdes fengslet om det er ikke flere ankemuligheter. Lula er imidlertid fortsatt ikke frikjent og har en pågående ankesak i rettsapparatet.

74-åringen var president i Brasil fra 2003 til 2011 og var en del av venstresidebølgen som skylte inn over Sør-Amerika utover 2000-tallet.

Hamret løs mot Bolsonaro

Lula benyttet muligheten til å hamre løs mot Brasils president Jair Bolsonaro og viste til den høye arbeidsledigheten og at minstelønnen i landet har blitt fryst.

– Den råtne delen av den brasilianske staten, dommerstanden, påtalemyndigheten og politiet, prøver å kriminalisere venstresiden, Arbeiderpartiet og Lula, sa han.

Lula var opprinnelig dømt til fengsel i tolv år, men straffen ble redusert til åtte år og ti måneder. Han ble løslatt etter 19 måneder i fengsel.

74-åringen takket støttespillerne sine, som jevnlig har demonstrert i forsøk på å få ham løslatt.

Omstridte anklager

Saken mot den tidligere presidenten har sitt utspring i korrupsjonsskandalen som fikk tilnavnet Operasjon Bilvask og avdekket omfattende korrupsjon over hele Latin-Amerika.

Lula og hans støttespillere har anklaget Brasils justisminister Sergio Moro, som var dommeren som dømte Lula for korrupsjon, for å ha jobbet med påtalemyndigheten for å finne en måte å fengsle ham på.

Nettsiden The Intercept avdekket tidligere i år tekstmeldinger mellom Moro og personer i påtalemyndigheten som skapte politisk storm i Brasil, og enkelte har hevdet at avsløringene støtter opp under Lulas anklager.

Flere tusen Bolsonaro-støttespillere demonstrerte i gatene i sommer til støtte for regjeringen og Moro.

Lulas parti, Arbeiderpartiet (PT), ønsket at han skulle være presidentkandidat i valget i 2018, men fengslingen hindret ham i det. President Jair Bolsonaro vant valget og utnevnte dommeren som fengslet Lula, til justisminister.