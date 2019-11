Facebook må sensurere flere og flere overgrepsbilder mot barn. Bare fra juli til september ble 11,6 millioner bilder av seksuelle overgrep mot barn og nakenbilder fjernet. Det er nesten dobbelt så mange som fra april til juni. Da fjernet mediegiganten 6,9 millioner bilder av denne typen. I tillegg ble 5,8 millioner enheter fjernet i årets tre første måneder.

Dette kommer frem i selskapets siste åpenhetsrapport.

Facebook sier selv at de oppdager og fjerner 99 prosent av alle overgrepsbildene, og mener at økningen skyldes økt innsats og fokus på feltet.

– Rapporterer alt

– Vi rapporterer alle tilfeller til National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), en organisasjon som henviser til politimyndigheter verden over, skriver mediegiganten.

Der skriver de også at de «velger å fjerne innhold som avbilder ikke-seksualisert nakenhet for å redusere muligheten for at andre skal misbruke det».

Facebook kjøpte i 2012 også bildedelingsplattformen Instagram, og inkluderer i rapporten for første gang også data derfra. Disse viser at 750.000 elementer ble fjernet fra juli til september, en solid økning fra årets andre kvartal, da en halv million naken- og overgrepselementer av barn ble fjernet fra Instagram.

Har knyttet til seg spesialister på selvmord

Den siste tiden har det også i Norge vært mye fokus på hvordan særlig unge mennesker deler tanker om selvmord og selvskading i sosiale medier, etter at NRK satte fokus på dette.

Facebook har nå også sett seg nødt til å knytte til seg eksperter på selvmord og selvskading.

Også på dette feltet griper mediegiganten oftere og oftere inn. Facebook fjernet i tredje kvartal 2,5 millioner innholdselementer som viste grafiske bilder eller oppmuntret til selvmord eller selvskading. Blant disse var det også live-beskrivelser som ekspertene mente kunne «smitte» andre.

På Instagram ble 845.000 poster fjernet fra juli til september.

Arena for hatprat og terror-propaganda

Verdens største sosiale medium-nettsted er også hyppig brukt til hatprat. Bare fra juli til september registrerte Facebook syv millioner tilfeller av hatprat. Det var en voldsom økning fra forrige kvartal, da det ble registrert 4,4 millioner tilfeller.

Sosiale medier er også stadig mer brukt som plattform for terrorist-propaganda. Hittil i år har Facebook grepet inn for 17,8 millioner poster av denne grunn.

Falske profiler

Svimlende 5,4 milliarder falske Facebook-profiler er slettet bare i år. Tallet har steget siste halvår. Fra juli til september fjernet de så mange som 1,7 milliarder falske konti.

Jukseprofilene brukes til alt fra politisk manipulasjon til svindel.

– Det siste halvåret har vi blitt flinkere til å avsløre og blokkere forsøk på å skape falske profiler. Fordi mange av dem blir avslørt allerede før de blir skapt, har tallet blitt redusert siden første kvartal av 2019, skriver selskapet.

Rundt 5 prosent av alle verdens Facebook-profiler er falske.

– Hver eneste dag blokkerer og oppdager vår leteteknologi millioner av forsøk på å lage falske profiler. Ofte oppdager vi disse bare minutter etter at de er blitt laget, skriver selskapet.

– Vårt mål er å fjerne så mange falske profiler som mulig, skriver selskapet.