Boris Johnson sparker profilerte statsråder

Finansministerens uventede sorti fra regjeringen kommer bare én måned før framleggelsen av det britiske statsbudsjettet. En mulig forklaring kan være krangling mellom Javid og statsministerens innflytelsesrike rådgiver Dominic Cummings om Javids rådgivere.

Ifølge britiske medier har Javid selv valgt å gå, mens de andre som forlater regjeringen har blitt skiftet ut av Johnson.

Maktkamp

The Times skriver at Johnson, gjennom sin nærmeste rådgiver Dominic Cummings, krevde mer kontroll over finansdepartementet. Han skal ha krevd at Javid sparket flere av sine nærmeste rådgivere og erstattet dem med rådgivere håndplukket av Johnson og co. Javid skal ha blitt tatt på senga av kravet, og nektet å gi etter. Det er ikke lenge siden Cummings sørget for å kaste ut en annen av Javids rådgivere.

Dominic Cummings har blitt en omdiskutert mann i britisk politikk. Han ledet kampanjen for å få britene ut av EU, og er kjent for en uvøren stil.

Johnson har utnevnt Rishi Sunak til ny finansminister. Han har ikke tidligere vært statsråd.

Sparker fem statsråder

En av de som må gå, er Nord-Irland-minister Julian Smith. Også dette betegnes som overraskende, ettersom Smith har fått skryt for rollen han spilte i å få det nordirske selvstyret på beina igjen i januar.

Boris Johnson kvitter seg også med næringsminister Andrea Leadsom, miljøvernminister Theresa Villiers og boligminister Esther McVey.

I desember vant Boris Johnsons konservative parti parlamentsvalget i Storbritannia og sikret seg rent flertall i Underhuset. Ikke lenge etter fikk han flertall for skilmisseavtalen med EU, og 31. januar var britene ute av EU.

Det neste året blir det klart hva slags forhold britene skal ha til EU fremover, etter at en overgangsperiode på 11 måneder går ut.