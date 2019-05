Et lynnedslag skal ha vært starten på katastrofen da et passasjerfly måtte nødlande i Moskva søndag.

Pilot Denis Jevdokimov forteller til russiske medier at flyet som følge av lyn mistet kontakten med tårnet rett etter avgang og måtte innlede nødprosedyrer.

Men passasjerfly er sertifisert til å tåle et lynnedslag helt fint. Det opplyser Havarikommisjonen til Aftenposten på generelt grunnlag.

Fly er utstyrt med lynavledere og er utformet slik at hverken passasjerer, drivstoff eller viktig utstyr skal bli rammet. På verdensbasis slår lynet ned i fly nesten daglig, skriver TIME.

I Norge skjedde dette eksempelvis nå i Mars, da et SAS-fly fra Tromsø til Trondheim måtte lande i Bodø etter lynnedslag. Flyet ble sjekket og kunne fly videre, skrev Dagbladet.

– I utgangspunktet trenger ikke reisende å være redd for konsekvensene av lynnedslag. Det er ikke uvanlig at fly blir truffet av lyn, sier Kåre Halvorsen, avdelingsleder for luftfart i Havarikommisjonen.

Men det er ikke umulig at lynnedslag kan føre til ulykke, opplyser han. Det skjedde sist i Norge i 2003.

Ulykkesårsaken fortsatt usikker

– Det er gjerne en hel kjede av årsaker som må til før det blir en ulykke, sier Halvorsen, som understreker at han ikke kjenner detaljene i ulykken i Moskva.

Flyselskapet Aeroflot har informert om at det skal ha vært en teknisk feil i en av flymotorene. Flyets pilot sier foreløpig ikke om flyet ble direkte truffet av et lyn, eller om dette forårsaket brann.

– Vi greide å gjenopprette kommunikasjonen via en nødfrekvens på radioen. Men forbindelsen ble kortvarig og kuttet stadig ut. Det var bare mulig å si noen få ord om gangen, forteller Jevdokimov til avisen Komsomolskaja Pravda.

Riccardo Dalla Francesca / NTB Scanpix

Det er kommet frem i et videoopptak fra det som skal et overvåkingskamera på flyplassen, at flyet ikke sto i flammer før landing. Videoen viser at flyet under landingen gjør et hopp, og at flyet nærmest eksploderer i flammer når det på nytt treffer rullebanen.

Myndighetene har satt ned en havarikommisjon, som har uttalt at de ser på tre mulige årsaker:

Uerfarne piloter Sviktende teknisk utstyr Dårlig vær

Flyet er av typen Sukhoi Superjet 100: den første nye russiskproduserte flymodellen siden oppløsningen av Sovjetunionen. Den ble lansert i 2011, men har ikke slått an i særlig grad utenfor Russland.

«Et eksempel på hvor ille det kan gå»

Losvik, Ole-Kristian / NRK Nordland

I 2003 ble lynet utslagsgivende da en Dornier 228 kræsjlandet etter et lynnedslag ved Bodø Lufthavn.

– Den er et eksempel på hvor ille det kan gå. Men hadde det ikke vært for tekniske feil ved flyet forut for lynnedslaget, hadde neppe utfallet blitt så ille, forteller Halvorsen.

Dornier-ulykken er den siste han kommer på der lynnedslag har vært utløsende årsak.

– Det var et jordingspunkt som var dårlig vedlikeholdt eller hadde mangelfull kapasitet. Da endte energien opp i et kontrollstag, slik at piloten mistet muligheten til å kontrollere flyet. Fly er sertifisert for å tåle en viss mengde energi. Man ønsker å bli kvitt energien slik at den ikke ødelegger vitale komponenter. Så kan det være uheldige omstendigheter som fører til at det ikke skjer, sier han.

Både SAS og Norwegian opplyser til Aftenposten at norske fly blir rammet av lynnedslag jevnlig, men at dette normalt ikke fører til problemer.

– Lynnedslag i fly er veldig vanlig, og påfører flyene normalt ingen skade, sier pressesjef i SAS, Knut Morten Johansen til Aftenposten.