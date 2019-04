Tidligere visepresident Joe Biden (76) har ennå ikke sagt at han stiller som utfordrer til president Donald Trump i 2020. Foreløpige meningsmålinger viser likevel at han er den mest populære av alle de potensielle demokratiske kandidatene.

Barack Obamas tidligere visepresident er kjent for å være raus med klemmer og omfavnelser. Det mangler ikke på bilder av Biden som holder kvinner – og menn – på skuldrene, rundt midjen, kysser eller hvisker noen ord inn i øret på dem ham møter.

Fakta: Joe Biden Født 20. november 1942. Utdannet jurist. En av de yngste innvalgte da han ble senator for Det demokratiske partiet i 1972. Satt helt til 2009 da han ble visepresident for Barack Obama. Visepresident fra 2009 til 2017. Det er ventet at han vil stille som presidentkandidat i neste presidentvalg.

– Kysset bakhodet

Det er ikke første gang dette har vært tema, men nå har det fått mye oppmerksomhet i amerikanske medier, to år etter at #metoo-kampanjen satte søkelys på hva som er akseptabel oppførsel for mektige menn.

Det startet med et leserinnlegg fra den demokratiske politikeren Lucy Flores (39). Der beskriver hun møtet med Biden på et valgkamparrangement i 2014 da hun prøvde å bli viseguvernør i Nevada.

– Han fikk meg til å føle meg urolig, ekkel og forvirret. USAs visepresident hadde akkurat tatt på meg på en måte som var forbeholdt nære venner, familie eller kjærester, og jeg følte meg maktesløs, skriver Flores i The Cut i The New York Magazine.

Hun beskriver hvordan han skal ha lent seg mot henne og helt inntil håret hennes før han kysset henne i bakhodet.

Flores mener at Biden mangler forståelse for at han «invaderer» intimsonen til kvinner han omfavner. Hun mener at diskusjonen om ham som mulig presidentkandidat gjør det viktig å snakke om dette.

Bernie Sanders (77), som stiller som presidentkandidat, sier at han ikke har noen grunn til ikke å tro på det Lucy Flores sier. Også Elizabeth Warren (69), som ønsker å bli president, mener Biden må svare for seg.

GARY CAMERON, REUTERS/NTB scanpix

GARY CAMERON, REUTERS/NTB scanpix

Forsvarer Biden

Flere tidligere medarbeidere har kommet Biden til unnsetning og forsvart ham mot anklagene, skriver The New York Times.

Det samme gjør Stephanie Carter, kona til tidligere forsvarsminister Ashton Carter, som opplever at et gammelt bilde av henne og Biden har begynt å sirkulere på internett igjen etter Flores’ leserinnlegg, under emneknaggen #creepyjoe.

Bildet er fra februar 2015 da Carter ble forsvarsminister. Kona Stephanie står bak ektemannen. Daværende visepresident Joe Biden holder henne på skuldrene og hvisker noe til henne, i det som er blitt tolket som en intim situasjon.

Men i helgen skrev Carter selv at bildet blir misforstått, at hun ikke har vært utsatt for noen form for trakassering, men at Biden derimot forsto at hun var veldig nervøs den dagen.

– Den Joe Biden deres ser i «mitt bilde», er en nær venn som hjelper noen gjennom en stor dag, noe jeg alltid vil være takknemlig for, skriver hun på Medium.

Carolyn Kaster, AP/NTB scanpix

Biden avviser

Søndag kom Biden selv med en uttalelse. Han skriver at han ikke kan huske episoden Flores beskriver.

– Jeg husker kanskje ikke disse øyeblikkene på samme måte, men er overrasket over det jeg hører. Men vi er i en viktig tid der kvinner kan og bør fortelle om sine erfaringer, og menn bør høre på det. Og det vil jeg, skriver han i en uttalelse formidlet av Biden-talsmann Bill Russo.

Men han sier at han gjennom alle sine år på valgturné og i det offentlige liv har gitt utallige håndtrykk og mye omsorg, støtte og trøst.

– Ikke en eneste gang har jeg trodd at jeg har gjort noe som er upassende, skriver Biden.

– Må vise at han har lært

Jennifer Lawless, som er professor ved University of Virginia og forsker på kjønn og politikk, sier at det er gunstig for Biden at hendelsen som er omtalt, skjedde i 2014, altså før #metoo-bevegelsen. Hun mener at slik oppførsel i dag ville avfødt sterkere reaksjoner.

Lawless mener det viktigste er at han viser at han har lært. Hun peker på at Biden i sin politiske karriere har vært opptatt av kvinners rettigheter.

Biden var i sin tid initiativtager for en lov mot vold mot kvinner og har også vært engasjert i kampen for å få slutt på voldtektene på studentcampuser.

Matt Rourke, AP/NTB scanpix

– Men han kan ikke si «jeg tok initiativ til loven mot vold mot kvinner» og deretter oppføre seg på en måte som gjør folk utilpass, sier hun til The Washington Post.

Biden har også fått mye kritikk for måten han behandlet Anita Hill på da hun ble utspurt av en kongresskomité i 1991. Hill hadde anklaget Clarence Thomas, som var nominert til å bli høyesterettsdommer, for seksuell trakassering i 1991. En komité bestående av godt voksne hvite menn grillet og ydmyket Hill. Biden, som var en av de mest pågående utspørrerne, beklaget dette senest i forrige uke.