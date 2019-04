Saken oppdateres.

I 2005 inngikk Omar al-Bashir en fredsavtale med det sørlige Sudan, som i 2011 ble en selvstendig stat. Det er også det eneste positive Bashir har gjort de 30 årene han har hatt makten i Sudan, mener Anders Breidlid.

Han er professor ved Institutt for internasjonale studier ved Oslo Met, og han omtaler Bashir som en svært autoritær diktator.

– Han har trakassert folket, og hans krigføring i Darfur er en krigsforbrytelse av dimensjoner, sier han.

I Sudan kaller demonstranter ham Darfur-slakteren. Nå kan hans tid som diktator være historie, men det er på ingen måte en garanti for bedre tider i Sudan, mener Breidlid.

Fakta: Omar Hassan al-Bashir Sudansk offiser og politiker, statsleder i Sudan siden 1989. Født 1. januar 1944. Utdannet fra militærakademier i Egypt og Sudan. Tok makten i et statskupp i 1989. Utnevnte seg selv til president i 1993. Valgt til president uten motkandidat i 1996. Gjenvalgt i 2000, 2010 og 2015. Flere opposisjonspartier boikottet det siste valget fordi de mente det ikke ville være fritt og rettferdig. Står for en islamistisk politikk med innføring av sharialover på nasjonalt nivå. Undertegnet i 2005 en fredsavtale med opprørsbevegelsen SPLM i Sør-Sudan, noe som ledet til at Sør-Sudan ble selvstendig i 2011. Tiltalt i 2009 av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for krigsforbrytelser og folkemord under konflikten i Darfur. Kilde: Store norske leksikon, NTB

Humanitær krise siden 2003

Bashir er siktet for folkemord og krigsforbrytelser av Den internasjonale straffedomstolen.

I 2003 brøt voldelige opprør ut i Darfur. Flere hundre tusen mennesker ble drept og millioner ble drevet på flukt da opprørsstyrker i Darfur gikk til angrep på regjeringen. Misnøyen bunnet i at folket i Darfur, som er ikke-arabiske, følte seg forskjellsbehandlet og tilsidesatt av de arabisk-dominerte myndighetene i hovedstaden Khartoum.

Darfur har vært en humanitær krise siden 2003. I tillegg til krig og konflikt har fattigdom og klimaendringer ført til store lidelser hos befolkningen. FNs beregninger fra 2018 viser:

5,5 millioner mennesker har behov for nødhjelp.

1,76 millioner er internt fordrevne i Darfur.

386.000 har returnert til Sudan etter å ha vært på flukt.

2,3 millioner barn lider av akutt underernæring.

Rundt 300.000 har dødd siden 2003 som følge av konflikten.

– Har vært i hardt vær før

Da brød og bensinprisene gikk opp i Sudan like før jul, utløste det demonstrasjoner som fortsatt vedvarer. De siste fem dagene har tusenvis demonstrert utenfor Bashirs residens i Khartoum.

Breidlid er avventende til å si noe om utfallet av demonstrasjonene.

– Bashir har vært i hardt vær før, jeg tør ikke si noe før vi får endelige bekreftelser på at han går av.

Et eventuelt regimeskifte vil ikke nødvendigvis innebære et ideologisk skifte i Sudan. Hæren som nå hevder å ha gjort et statskupp, er ifølge Breidlid Bashirs tidligere støttespillere.

– Det er uklart hvem det er som eventuelt kommer til å ta over etter ham, om det er nok en maktsyk diktator eller en som er interessert i å gjøre Sudan til en mer demokratisk stat, sier han.

