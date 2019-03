Afghanistans visepresident overlevde Taliban-angrep

Dostums tidligere stabssjef Enayatullah Babur opplyser at flere andre i bilkortesjen ble såret da Taliban-krigere gikk til angrep. Dostum selv ble ikke skadd. Kampene pågikk i omkring en time.

Angrepet skjedde i den nordlige provinsen Balkh, der Dostum holdt et valgkamparrangement tidligere lørdag.

En Taliban-talsmann tar på seg ansvaret for angrepet i en Twitter-melding, og hevder at fire av Dostums livvakter ble drept.

Dostum, som er etnisk usbeker, er en mektig leder i Afghanistan. Han er kjent for både brutal framferd og for å ha skiftet lojalitet en rekke ganger gjennom 40 år med konflikt.

Til tross for at han skal ha stått bak en rekke krigsforbrytelser og er beskyldt for å ha trukket i trådene da en politisk rival ble voldtatt og torturert, ble Dostum Afghanistans første visepresident i 2014.

På arrangementet i Balkh hevdet Dostum at han kan drive ut Taliban fra Nord-Afghanistan innen seks måneder – hvis bare myndighetene vil la ham gjøre det.

I det utsatte valget som nå er planlagt i september, har president Ashraf Ghani byttet ut Dostum som visepresidentkandidat og heller satset på Amrullah Saleh.

Dostum har overlevd en rekke attentat, blant annet et i Kabul i juli som IS tok på seg ansvaret for. 23 personer ble drept.