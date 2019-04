I likhet med andre som bodde i Acorrada i Galicia-regionen nord i Spania, har Iglesias flyttet til en større by for å finne arbeid.

Han har forlatt en liten grend med seks gråsteinshus og to horreos, kornmagasiner, med utsikt over en frodig dal. Familien hans hadde bodd der i generasjoner, dyrket hvete og stelt kuer, men etter at faren døde for 30 år siden, var stedet tømt for folk. Husene var forlatt, og forfallet satte inn.