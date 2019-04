Foreldrene i opptaksjuks-skandalen er tiltalt for hvitvasking

Det kom frem under rettsmøtet tirsdag.

Tiltalene er tatt ut mot Loughlin, hennes ektemann Mossimo Giannulli og 14 andre rike foreldre som anklages for å ha jukset og betalt bestikkelser for å få barna sine inn på eliteuniversiteter som Yale og Stanford.

Ekteparet skal ifølge myndighetene ha betalt 500.000 dollar, snaue 3 millioner kroner, for å sikre sine to døtre plass på rolaget til University of Southern California til tross for at ingen av dem drev med roing.

Loughlin er blant annet kjent fra tv-serien «Under samme tak» hvor hun spilte rollefiguren Becky.

Den utvidede tiltalen kommer kun én dag etter at Frustrerte Fruer-skuespiller Felicity Huffman inngikk en avtale med myndighetene og innrømmet skyld i saken.