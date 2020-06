BBC: Mannen som er siktet for knivangrep der tre ble drept var kjent av MI5

Libyskfødte Khairi Saadallah (25) ble pågrepet på stedet rett etter knivangrepet lørdag kveld. Politiet etterforsker saken som en terrorhandling.

Kilder opplyser til BBC at Saadallah kom i MI5s søkelys i 2019 etter at de fikk informasjon om at han hadde planer om å reise til Syria. MI5 skal ha gransket Saadallah og konkludert med at det ikke forelå en genuin trussel eller umiddelbar fare knyttet til ham.

Tre mennesker ble drept i angrepet, deriblant en lærer.

Saadallah skal ha kommet til Storbritannia fra Libya for å søke asyl, ifølge Sky news. Han er tidligere dømt til fengselsstraff for en mindre voldshendelse.

Angrepet skjedde lørdag kveld i Forbury Gardens der flere som oppholdt seg ble knivstukket.

Scanpix

Et øyenvitne skal ifølge BBC ha sett mannen gå mellom grupper av mennesker i parken der han forsøkte å knivstikke dem.

– En person som var alene, kom gående og ropte plutselig ut noen uforståelige ord og gikk bort til en gruppe på om lag ti personer og begynte å stikke dem. Han stakk tre av dem alvorlig i nakken og under armene og så snudde han rundt og begynte å løpe mot meg, fortalte Lawrence Worth til Sky News.

Worth måtte selv løpe fra angriperen. En rekke videoer som er lagt ut på sosiale medier, viser flere personer som lå urørlig på bakken og andre som drev med gjenopplivingsforsøk etter knivstikkingen.

En talsmann fra Thames Valley Police har sagt at politiet ikke leter etter andre gjerningspersoner.

Politiet har i tillegg oppfordret folk til ikke å spre bilder og videoer av angrepet på sosiale medier, av respekt for ofrenes familier.

Statsminister Boris Johnson kommenterte hendelsen lørdag kveld.

– Min tanker går til alle som er rammet av hendelsen i Reading, og min takknemlighet går til nødetatene på stedet, sier Johnson i en uttalelse.