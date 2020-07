Trusler om Hongkong-sanksjoner sender Kina i strupen på USA

Kinesiske myndigheter er møtt med overdøvende kritikk fra vestlige land etter at en ny sikkerhetslov for Hongkong ble innført tirsdag.

Den nye sikkerhetsloven skal ramme handlinger som kan splitte Kina og undergrave statsmakten, samt terrorhandlinger og annen oppførsel som truer nasjonal sikkerhet.

Storbritannia har svart med å gi personer fra Hongkong mulighet for opphold i Storbritannia og mulig statsborgerskap. Også Australia vurderer å tilby tilflukt for innbyggere i Hongkong som er truet av Kinas sterkere grep om byen, skriver nyhetsbyrået AP.

Avhengig av at Trump skriver under

I USA har Kongressen vedtatt nye sanksjoner mot kinesiske myndighetspersoner og politiet i Hongkong. Sanksjonene innebærer også at banker skal straffes hvis de gjennomfører transaksjoner med dem som bryter sanksjonsreglene.

Lovforslaget er fremdeles avhengig av underskriften til president Donald Trump, som ennå ikke har sagt om han vil skrive under.

– Vi oppfordrer USA til å ta inn over seg situasjonen, stoppe å blande seg inn i anliggender som gjelder Hongkong og å droppe det negative lovforslaget. Hvis ikke vil vi komme med sterke mottiltak, sier talsmann Zhao Lijian i utenriksdepartementet.

USAs visepresident Mike Pence kalte i et intervju med CNBC torsdag Kinas sikkerhetslov for et «forræderi» og «uakseptabelt» for alle som setter pris på frihet.