Slottet i pengekrise. Men dronningen vet råd. Nå har hun begynt å selge favorittdrinken på nettet.

Det står ikke på kreativiteten når dronning Elizabeth har sagt ja til å selge sin favorittdrink på nettet. Den eksklusive ginen inneholder håndplukkede urter fra hennes egen hage.

Dronning Elizabeth tar kreative grap for å sikre inntektene til kongehuset. Richard Pohle / AP/ NTB scanpix

Hva gjør man ikke for å spe på inntektene når besøkstallene faller og den kongelige butikken må stenge ned på grunn av koronakrisen?

Jo, man tilbyr sin egen favorittcocktail på nett. Det vil si den ene halvparten av drinken: en spesiallaget gin.

En spesiallaget gin, med urter fra dronningens egen hage på Buckingham Palace, er til salgs på nettet. Royal Collection Trust

Den eksklusive flasken med Buckingham Palace gin inneholder 12 urter fra dronningens egen hage, deriblant røde hagtornbær, morbærblader og laurbær.

Hver dag før lunsj inntar dronning Elizabeth en lite glass gin og dubonnet. Tradisjonen har hun arvet fra sin mor.

Fakta Slik lager du dronningens favorittcocktail Dette trenger du Gin

Dubonnet

Isbiter

Glass med lav stett

Sitron Vis mer

Normalt ville den blå flasken blitt solgt i kongefamiliens mange Royal Collection Trust souvenirbutikker. Men disse har også vært stengt i månedsvis.

Dermed kastet dronningen seg på den sterkt økende netthandelen. Og allerede etter åtte timer var ginflaskene utsolgt.

Tøffe måneder i isolasjon

Dronning Elizabeth har hatt noen tøffe måneder. Den 94 år gamle monarken har vært i selvisolasjon på Windsor Castle utenfor London siden mars.

Dronningen har vært i selvisolasjon her på Windsor Castle utenfor London siden i mars. 13. juni ble hun feiret med en liten seremoni i anledning bursdagen. Den offisielle feiringen, Trooping the Colour, ble avlyst i år. Joanne Davidson / Reuters/ NTB scanpix

Det samme har hennes mann, prins Philip (99).

Bare en liten krets av nære medarbeidere har fått jobbe tett på dronningen og hennes ektemann, som har svært dårlig helse.

Normalt pleier kongeparet å reise til sommerslottet Balmoral i Skottland i begynnelsen av august. En kilde på slottet sier ifølge The Sun at det også er planen i år, og at forberedelser er lagt. Men det jobbes fortsatt med helse- og sikkerhetsaspektene rundt en slik reise.

Dronningen ute av drift er dårlig butikk

Dronning Elizabeth vil trolig fortsatt være isolert i mange måneder fremover. Det får også store konsekvenser for både de ansatte ved kongefamiliens eiendommer og for den kommersielle driften, deriblant The Royal Collection Trust.

Dronningen ble gjort ekstra stas på under en liten seremoni utenfor Windsor slott på sin bursdag i juni. Toby Melville/ Reuters/ NTB scanpix

Inntektene herfra står for en femtedel av det totale budsjettet for Buckingham Palace.

Flere ansatte ved Buckingham Palace er permittert, og flere midlertidige stillinger er inndratt, deriblant en rekke guider. Mange flere frykter for jobbene sine. Det gjelder særlig ansatte som jobber med turister og besøkende til kongehusets slott, eiendommer og souvenirutsalg.

Dronningen avbildet på uekte pundsedler. Dado Ruvic /Reuters/ NTB scanpix

Inntektene stuper

Årlig kommer det rundt 15 millioner besøkende til Buckingham Palace. Men i år forventes det tallet naturlig nok å stupe.

Inntektene fra butikksalget har falt med 64 millioner pund fra 77 til 13, skriver Daily Telegraph. Nedgangen tilsvarer rundt 750 millioner kroner.

Selv etter at lockdown-restriksjonene er opphevet, anslår den rojale husholdningen at antall besøkende og turiststrømmen kommer til å bli redusert i mange år fremover.

Et internt notat til de ansatte, som avisen har fått tilgang til, bekrefter de dystre utsiktene:

«Vi forstår dere er bekymret for fremtiden og jobbene deres. Og beslutningene vi har vært nødt til å ta, har ikke vært enkle. Men de er et resultat av nøye overveininger. Dessverre lever vi i en ekstraordinær tid som krever ekstraordinære tiltak», står det i notatet som er lekket til avisen.

