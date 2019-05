Ti soldater drept i Afghanistan

I Angrepene i Shamulzayi-distriktet i det sørlige Afghanistan ble fire soldater også lettere såret, ifølge et medlem av provinsrådet, Sur Mohammed Qiam.

Et annet rådsmedlem sier at den afghanske hæren stort sett har trukket seg ut av sine stillinger i distriktet. Taliban har full kontroll over store deler av provinsen., mens regjeringen bare halvhjertet prøver å gjenerobre tapte stillinger.

Trass i pågående forhandlinger om en politisk løsning mellom USA og Taliban angriper Taliban til stadighet både amerikanske og afghanske soldater.