Hvorfor krangler USA og Iran?

Iran har varslet at de går bort fra deler av atomavtalen. Dermed kan avtalen rakne fullstendig.

Avtalen med Iran ble inngått i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland og regulerer det iranske atomprogrammet.

Kan de to landene havne i krig? Hør en episode om temaet i podkasten «Forklart».

Poenget med avtalen er at mange land frykter at Iran vil lage atomvåpen. Men iranerne hevder på sin side at de kun vil produsere atomkraft.

Nå velger de altså å gå bort fra deler av avtalen.

Hvorfor trekker Iran seg? Og hvorfor trakk USA seg for et år siden? Setter du av to minutter, så gir vi deg en rask oppdatering på konflikten.