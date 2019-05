Historisk høyt nivå av CO2 i atmosfæren

Innholdet av karbondioksid i atmosfæren er nå like høyt som for over tre millioner år siden.

Den gang hadde deler av Antarktis skog, og mange av dagens tett befolkede områder lå under vann.

Det er forskere ved Mauna Loa-observatoriet på Hawaii som står bak målingen, som viser 415,26 deler per million (ppm).

Dette er det høyeste nivået registrert ved observatoriet siden målingene begynte mot slutten av 1950-tallet.

Målingene er gjort etter Keeling-kurven, oppkalt etter initiativtakeren Charles David Keeling, fra 1950-tallet. Denne sees nå som en del av grunnlaget for moderne klimaforskning.

Gir fossielt brennstoff skylden

Forskerne er enige om at det er menneskelig bruk av fossile brensler som ligger bak det høye nivået.

– Dette viser at vi på ingen måte er der vi skal være med å beskytte klimaet. Tallene fortsetter å stige og blir høyere år etter år, sier professor Wolfgang Lucht ved Postdam Instituttet for klimaforskning (PIK)

– Tallene må stabilisere seg, legger han til.

Karbondioksid bidrar til å varme opp atmosfæren, og det er ikke forventet noen temperaturnedgang i 2019, da det ser ut til å bli et El Niño-år. Dette fenomenet innebærer varmere havstrømmer, som igjen fører til varmere temperaturer.

– Vi ser trolig effekten av milde El Niño-forhold, i tillegg til det fortsatte bruket av fossile brensler, sier Ralph Keeling, sønn av Charles David Keeling, og ledende CO₂-forsker ved Scripps-institusjonen i San Diego, California.

* Les også: Arktis smelter. Det skyldes ikke bare varmen.

Derfor er maks 1,5 grader så viktig: Nordpolen og Sydpolen snakker nemlig sammen.