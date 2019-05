Kledd i en enkel sort bukse og T-skjorte med krage stemte Filippinenes sterke mann uten større oppstyr i landets mellomvalg mandag.

På spørsmål fra nyhetsbyrået Associated Press svarte den 74 år gamle presidenten på sin nå kjente, usminkede måte. Først sa han at han ville trekke seg om hans kandidater tapte. På spørsmål om hva han synes om at hans tre barn søker politisk verv i valget, svarte han:

– Jeg håper de forlater politikken.

Til sin datter Sara, som er blitt nevnt som en mulig etterfølger i presidentstolen, sa han: «Presidentskapet vil ødelegge deg.»

Manman Dejeto, AP/NTB scanpix

Provoserende stil

Det er slik man er blitt vant til å høre den omstridte Duterte: provoserende.

Han kalte USAs daværende president Barack Obama og pave Frans for «horesønner».

I forbindelse med en diskusjon som handlet om voldtekt blant filippinske soldater, sa han: – La meg ta meg av det. Jeg går i fengsel for dere. Hvis dere voldtar tre kvinner, skal jeg si at det var jeg som gjorde det.

Han er også kjent for å ha lansert en kompromissløs kamp mot narkotika og for en kontroversiell tilnærming til Kina. Han har flere ganger fått sterk kritikk av menneskerettighetsorganisasjoner for å bryte menneskerettigheter.

Etter denne ukens mellomvalg vil han trolig styrke sin makt ytterligere.

Fakta: Rodrigo Duterte 74 år, født 18. mars 1945 på øya Leyte. Utdannet jurist. Tilhører det venstreorienterte partiet PDP-Laban. Har lovet amnesti og belønning til medlemmer av sikkerhetsstyrkene som dreper narkolangere og andre kriminelle. Har høstet internasjonal kritikk for brudd på menneskerettighetene. Kilde: NTB

Valg til Senatet

Nesten 62 millioner filippinere stemte sist uke på 43.500 kandidater i lokal-, guvernør- og ordførervalg over hele landet. Mest spenning var det likevel knyttet til valget til Senatet.

– President Dutertes navn er ikke på stemmeseddelen, men dette er likevel en folkeavstemning om hans tre år med makt, sier analytiker Richard Heydarian til nyhetsbyrået AP.

– Utfallet vil vise om den filippinske befolkningen godkjenner eller avviser Dutertes autoritære lederskap i et land som tradisjonelt har vært en bastion for demokrati i regionen, legger Heydarian til.

Siste skanse

Foreløpige resultater tyder på at minst ni kandidater som har støtte fra Duterte, leder i kampen om de 12 senatsplassene som sto på valg.

Nærmeste opposisjonskandidat ligger på 14. plass, viser foreløpige resultater etter at 94 prosent av stemmene er telt opp, ifølge NTB.

Senatet er viktig først og fremst fordi endringer i grunnloven må godkjennes her. Tradisjonelt har det vært regnet som opposisjonens siste skanse. Den faller trolig nå.

Fakta: Uttalelser fra Duterte Om USAs ambassadør til Filippinene: – Jeg hadde en krangel med deres homo ambassadør, horungen. Han gjør meg forbannet. Om FN: – Faen ta dere FN, dere kan ikke engang løse blodbadet i Midtøsten ... kunne ikke engang løfte en finger i Afrika ... Hold kjeft, alle sammen. Om pave Frans: – Pave, din horunge, dra hjem. Om narkomane: – Hitler massakrerte tre millioner jøder. Nå er det tre millioner narkomane på Filippinene. Jeg slakter dem gjerne. Om sin politiske filosofi: – En leder må være en skrekk for de få som er onde, for å beskytte livet og velværet til de mange som er gode. Kilde: NTB

Vil revidere Grunnloven

Dermed er det åpent for Duterte å gjennomføre flere av sine kunngjorte forslag til lovendringer:

Gjeninnføre dødsstraff.

Senke den kriminelle lavalderen til ni år.

En revidering av grunnloven som åpner for at presidenter kan sitte lengre enn én periode.

Presidentens talsperson Salvador Panelo sier at valgresultatet viser at folket støtter Duterte og hans visjon for landet.

– Uten tvil, valgresultatet kommer av Duterte-magi. Folket lengter etter stabilitet og kontinuitet i reformene som denne administrasjonen har startet. De ønsker seg et konstruktivt, ikke et motvillig Senat, sier Panelo til nyhetsbyrået Reuters.

Populær president

Det er Panelos jobb å fremsnakke Duterte, men han har rett i at den kontroversielle presidenten er populær. Halvveis i sin seks år lange periode sier åtte av ti filippinere at han gjør en godkjent jobb.

Analytiker Richard Heydarian forklarer populariteten med at filippinerne ønsker en bestemt og sterk leder som kan bryte gjennom byråkratiet og få ting gjort:

– Han gjør det han sier han skal. Så selv om mange er uenige i måten det gjøres på, så skjer det i hvert fall noe, skriver han på den filippinske nettsiden Inquirer.

– Men viktigst av alt: Duterte får rosen for alt positivt som skjer i landet. Det negative er det noen andre som får skylden for.